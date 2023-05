Yamaha XMAX 300 Tech Max: prima prova del maxi scooter con navigatore Garmin integrato

Yamaha XMAX 300 Tech Max è un'edizione speciale che punta sulla tecnologia, e il nome è infatti il suo programma. Se il mondo delle auto è già abituato a navigatori integrati e opzioni di connettività tra smartphone e vettura, quello delle due ruote deve ancora raggiungere la saturazione, e c'è quindi spazio per edizioni più tecnologiche come questa proposta per il famosissimo scooter di Yamaha.

La tecnologia sullo scooter

Anche chi guida una moto o uno scooter ha l'esigenza di poter utilizzare il navigatore, e finora noi centauri ci siamo arrangiati con supporti impermeabili per lo smartphone, da montare al manubrio o sugli steli degli specchietti.

Chi è più tecnologico ha scelto soluzioni "futuristiche" come gli head-up display, alcuni sono in circolazione da tempo (come questo) ma non hanno avuto molto successo. Altri modelli, specie tra le moto top di gamma, hanno invece già iniziato a utilizzare navigatori automobilistici all'interno del manubrio, Harley-Davidson in questo è stata fra le prime.

Ora, però, con Yamaha XMAX 300 Tech Max arriva una piacevole novità sull'aggiornamento 2023 per questo scooter: la strumentazione digitale con navigatore.

Sopra c'è un display LCD da 3,2", quello classico con il computer di bordo e le informazioni di guida. Sotto c'è uno schermo TFT a colori da 4,2", grande abbastanza per ospitare il navigatore integrato di Garmin che mette a disposizione il suo software e la cartografia.

Le due zone sono ben separate, un vantaggio a parer mio (da motociclista) perché questo permette di avere ben visibile lo schermo con le informazioni di guida senza distrarsi e di focalizzare l'attenzione solo quando serve sullo schermo inferiore del navigatore, per tutte quelle situazioni in cui guidiamo in luoghi sconosciuti e ci serve l'aiuto dei satelliti per orientarci.

Durante la guida, complice una giornata molto soleggiata, ho potuto apprezzare l'ottima luminosità e leggibilità dello schermo del navigatore, che ha solamente nelle dimensioni ridotte (ormai siamo abituati a schermi più grandi anche sugli smartphone) l'unico limite. Ottima anche la disposizione dei tasti che permettono di controllare intuitivamente tutte le funzioni, così da passare dal navigatore al menu delle informazioni (ci sono le temperature, il computer di bordo e via dicendo) in men che non si dica.

Lo smartphone non si collega come sulle auto, con Android Auto e Apple CarPlay, ma c'è il Bluetooth e l'app MyRide che permettono di integrarlo sullo scooter. Le funzioni disponibili prevedono la ricezione delle notifiche, visualizzazione di messaggi e posta elettronica e ascolto della musica. Lo smartphone, poi, viene utilizzato come tastiera per la ricerca degli indirizzi del navigatore tramite l'app Garmin StreetCross.

Le novità della versione TECH MAX 2023

Oltre agli schermi c'è di più, e così Yamaha XMAX 300 TECH MAX si presenta con diversi ritocchini che lo rendono più moderno. Il "volto" del maxi scooter è rinnovato, "sfregiato" (in senso positivo) dalla "X" a LED che lo rende più aggressivo e fa da firma luminosa e luce diurna. Dietro cambia anche il proiettore posteriore, unico elemento a LED con luci di posizione, stop e frecce integrate.

Tra i cambiamenti degni di nota segnaliamo poi il sottosella, ampio per due caschi integrali, e i ritocchi estetici che caratterizzano la TECH MAX: cuciture a contrasto sulla sella e poggiapiedi in alluminio, lo stesso materiale con cui sono realizzati gli steli degli specchietti.

La scheda tecnica di YAMAHA XMAX 300

Yamaha XMAX 300 2023 non stravolge le caratteristiche dell'ultima versione, figlia di una gamma che dal 2001 ad oggi ha macinato successi nelle varie cilindrate in cui è stata proposta. Con il 300 ci si avvicina sempre di più alla filosofia da top di gamma di TMAX, pur mantenendo il rapporto qualità/prezzo che lo ha sempre contraddistinto.

Il motore resta quindi il 300 (292 cc) da 28 cv e 29 Nm di coppia massima a 5.750 giri, un'unita molto parca nei consumi che dichiara 3 litri ogni 100 chilometri: considerati i 13,2 litri del serbatoio, l'autonomia complessiva supera agevolmente i 400 chilometri con un pieno. Durante la prova, il risultato effettivo è stato di 3,5 litri ogni 100 chilometri su un percorso che da Milano ha attraversato la Brianza, scalando le colline verso il Ghisallo per poi terminare a Lecco.

Il telaio di Yamaha XMAX 300 monta una forcella anteriore da 110 mm, ammortizzatore posteriore con escursione di 79 mm, freni a disco con doppio ABS (267 mm davanti e 245 mm dietro), cerchi da 15" e 14" rispettivamente calzanti pneumatici 120/70 e 140/70 e una sella posta a 795 mm da terra. Il tutto su un peso, in ordine di marcia, di 183 kg. Nella versione 2023 resta il parabrezza regolabile in altezza che cambia nel tipo di supporto montato.

Saliti in sella è facile prendere le misure, anche per chi, come il sottoscritto, veniva da una lunga pausa nel mondo delle due ruote. I punti di forza sono la sua ottima coppia, tale da non far temere durante un sorpasso in salita anche se vi portate dietro un buon quantitativo di zavorra "naturale", e la maneggevolezza assoluta. In città ho apprezzato l'ergonomia della parte laterale della sella, utile a far sentire tranquilli anche conducenti meno alti. Nell'extra-urbano, invece, si apprezza l'imbottitura e la conformazione che la rendono adatta anche alla classica gita domenicale, e qui lo schienalino per il pilota fa la differenza. Ottimi i freni, ben modulabili, con un mordente in grado di comunicare sicurezza e supportati dall'ABS a due canali (anteriore e posteriore).

Quanto costa e quando arriva

Yamaha XMAX 300 TECH MAX è disponibile a partire da 7.299€, a patto di non farsi prendere la mano dai numerosi accessori estetici e funzionali. Tra quelli del catalogo, ci sono anche gli scaldamanopole, le selle "comfort" e ribassata, leve freni regolabili, varie opzioni di borse, bauletti e portapacchi, il caricabatterie USB e il sistema di monitoraggio della pressione pneumatici. Dalla pagina del configuratore ufficiale è anche possibile scaricare l'app per portare il proprio "garage" virtuale.

La disponibilità è prevista per giugno 2023 e, in alternativa, chi non necessita del navigatore e del trattamento più lussuoso di TECH MAX, può scegliere il classico XMAX 300 a 6.599€.