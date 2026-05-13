Zeekr corre con la Diamond League: l’elettrico premium entra nella pista dei grandi campioni

La pista racconta solo l’ultimo tratto della performance. Prima dello sparo, prima del salto, prima dell’arrivo al fotofinish, c’è una macchina organizzativa che deve funzionare con la stessa precisione degli atleti. Trasferimenti, tempi stretti, media, ospitalità e logistica diventano parte dello spettacolo. È qui che entra in gioco Zeekr, marchio di mobilità elettrica premium, confermato Official Mobility Partner della Wanda Diamond League per il 2026.

Mobilità elettrica per eventi ad alta intensità

La partnership porterà una flotta completamente elettrica composta da Zeekr X, Zeekr 7X e dalla nuova 7GT al servizio di atleti, team, media e organizzazione. Le tappe coinvolte saranno Roma, Stoccolma, Oslo, Parigi, Monaco, Losanna e Zurigo: sette città chiave in un calendario che, tra maggio e settembre, trasforma l’atletica in un circuito globale ad altissima intensità.

Quando l’auto diventa parte della performance

Per un marchio automotive, entrare nella Diamond League significa posizionarsi dentro un immaginario fatto di precisione, controllo e prestazioni. Zeekr non si limita a fornire vetture di servizio: mette la propria tecnologia al centro di un ecosistema in cui ogni spostamento deve essere puntuale, fluido e silenzioso. È una mobilità meno visibile della gara, ma decisiva per creare le condizioni migliori attorno agli atleti.

Sostenibilità, ma senza retorica

La scelta dell’elettrico si inserisce nel percorso della Diamond League verso eventi a minore impatto ambientale. Ogni meeting aderisce allo standard Athletics for a Better World di World Athletics, pensato per orientare lo sport verso modelli organizzativi più responsabili. In questo contesto, la mobilità a zero emissioni allo scarico diventa un tassello concreto, non un semplice messaggio di immagine.

Roma accende i riflettori sul Golden Gala

In Italia, la partnership passerà dal Golden Gala Pietro Mennea, in programma giovedì 4 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà la 46ª edizione del principale meeting internazionale di atletica nel nostro Paese e una delle vetrine sportive più rilevanti del calendario nazionale. Per Zeekr, Roma sarà un palcoscenico strategico: non solo prodotto, ma presenza operativa al fianco di atleti, ospiti e organizzazione.

L’auto come racconto

La collaborazione avrà anche un volto narrativo, con contenuti dietro le quinte, racconti a bordo e accessi speciali pensati per avvicinare il pubblico alla preparazione dei campioni.