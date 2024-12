100.000.000.000

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 22 ottobre il colosso dell'occhialeria EssiLux ha superato 100 miliardi di euro di valore di mercato, coronando il sogno di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e artefice della fusione tra la sua creatura e la francese Essilor.

Traguardo a 12 cifre arrivato durante un anno record a livello di ricavi (quasi 20 miliardi nei primi 9 mesi del 2024) e con il gruppo guidato da Francesco Milleri (in foto) che ha rinnovato per altri 10 anni il sodalizio con Meta nello sviluppo di nuove generazioni di occhiali intelligenti. In aggiunta, Mark Zuckerberg ha confermato l'interesse di Meta a entrare nel capitale di EssiLux con una quota del 5%. Il 23 dicembre EssiLux valeva in Borsa 106 miliardi.