Amazon, nessuna consegna con i droni in Italia: è arrivato lo stop

Nessuna consegna via drone in Italia, arriva lo stop di Amazon. Negli Stati Uniti l'impiego di droni per le consegne di pacchi è già una realtà da diverso tempo, e l'idea era quella di portare questo servizio anche nel Belpaese. Tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni del colosso statunitense, il piano non sarebbe attuabile.

Prime Air il servizio di consegna via drone è stato testato in Italia il 4 dicembre 2024 a San Salvo, in Abruzzo, e si è tratto del primo volo in assoluto nel nostro territorio. Il test avrebbe dovuto anticipare il servizio vero e proprio, invece, a distanza di un anno, ecco arrivare il brusco stop da parte dell'azienda. Amazon ha infatti recentemente deciso di sospendere il progetto.

"Aseguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia" , è quanto dichiarato in una nota la società di Jeff Bezos, come riportato dalle principali agenzie di stampa. "Nonostante il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane, il più ampio contesto in cui operiamo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo periodo per questo servizio" , si legge ancora.

Tutto fermo, dunque. Almeno per il momento. "I nostri progetti di consegna con droni negli Stati Uniti e nel Regno Unito proseguono positivamente, con voli di test e consegne commerciali che si sono dimostrati efficaci e ben accolti dai clienti.

Con oltre 25 miliardi di euro investiti innegli ultimi 15 anni, oltre 19.000 dipendenti diretti in più di 60 siti distribuiti nel Paese, continuiamo a servire i nostri clienti in Italia e offrire loro un'esperienza di acquisto eccellente", conclude il comunicato.