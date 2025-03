Amplifon rafforza presenza in Polonia, acquistata rete di Kind con oltre 120 punti vendita

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue il percorso di espansione di Amplifon che raddoppia la propria presenza in Polonia. Il gigante degli apparecchi acustici ha annunciato questa mattina di aver completato l’acquisizione di Kind Aparaty Słuchowe, filiale polacca del gruppo tedesco Kind, attivo nel settore delle soluzioni per la cura dell’udito. L’operazione permette ad Amplifon di aggiungere alla sua rete oltre 120 punti vendita nel paese. “Grazie a questa operazione – commenta l’amministratore delegato Enrico Vita – abbiamo colto l’opportunità di raddoppiare la nostra presenza in Polonia, superando i 230 punti vendita e diventando uno dei principali operatori nel mercato a maggiore crescita dell’Europa Centro-Orientale”. I ricavi dell’azienda rilevata ammontano a circa 10 milioni di euro all’anno. La Polonia, precisa il gruppo, è parte della regione Emea (Europe and Middle East) di Amplifon, la principale in termini di ricavi con circa 6.700 negozi in 13 paesi. Complessivamente, il gruppo opera oggi in 26 paesi del mondo con un network di oltre 10.000 punti vendita.

Titolo prova a rialzare la testa a Piazza Affari

Il mercato ha accolto con favore il rafforzamento di Amplifon in Polonia. Questa mattina a Piazza Affari, in una seduta piuttosto fiacca (l’indice Ftse Mib segna un -0,18%), il titolo guadagna 1 punto percentuale passando di mano in area 21 euro, dopo che in avvio era arrivato a segnare un +2,3%. L’azione è reduce da un tonfo di oltre il 15% che l’ha portata sui minimi dal 2020, in scia ai conti 2024, che hanno visto l’utile netto diminuire dell’8,5% a 151,7 milioni di euro.

L’acquisizione, annunciata oggi, conferma la traiettoria di crescita della società, che continua a consolidare la sua posizione di leader nel settore attraverso l’espansione internazionale operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni). A inizio anno Amplifon aveva infatti completato l’acquisizione di MagicSon e Sonar, due realtà locali che gestiscono complessivamente 27 centri acustici distribuiti tra il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Il 2025 si prevede essere un anno cruciale per Amplifon, con un mercato in espansione e un quadro normativo sempre più favorevole. I vantaggi derivanti dalla riforma tariffaria in Francia, che ha incentivato l'acquisto di apparecchi acustici, si stanno espandendo anche in altri Paesi europei.

In particolare, la Germania ha potenziato il piano di rimborsi per i dispositivi acustici di base, offrendo al contempo incentivi per soluzioni avanzate con co-pagamenti ridotti. Anche Spagna e Regno Unito stanno valutando iniziative simili, con un focus particolare sugli over 65, il target principale del settore.