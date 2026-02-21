Andrea Pignataro supera Ferrero: chi è l’uomo più ricco d’Italia

Dopo anni di “dominio” in questa speciale classifica che aggiorna spesso e volentieri il celebre Forbes, in Italia non è più Giovanni Ferrero l’uomo più ricco bensì Andrea Pignataro, fondatore e amministratore delegato di ION Groud, un'azienda di dati finanziari e tecnologia con sede a Londra.

Qual è il suo patrimonio

La classifica più aggiornata parla di 42,8 miliardi di dollari superando il “re” della Nutella di circa mezzo miliardo. Nel mondo, l’imprenditore italiano di 55 anni nato a Bologna si trova in 45esima posizione. La “vetta” di uomo più ricco arriva dopo quattro anni in cui, ininterrottamente, Ferrero non ha mai perso lo scettro.

Chi è Pignataro

Dopo aver fondato l'azienda nel 1998 mentre lavorava come trader obbligazionario presso Salomon Brothers, nel 2023, ION Group vantava un patrimonio netto di 27 miliardi di dollari. Pignataro possiede anche altre aziende che spaziano dalla piattaforma dei mercati finanziari Dealogic al gruppo di software di trading Fidessa. Il gruppo è organizzato in cinque divisioni principali: mercati, analisi, core banking, aziende e informazioni creditizie.

Un uomo di grandi qualità imprenditoriali, chi lo conosce parla di Pignataro descrivendolo come un "genio dei numeri", grazie alla sua enorme memoria ma anche per il modo di ragionare. Prima di aprire la sua azienda, ha fatto parte della famosa banca d'affari di Wall Street chiamata Salomon Brothers e successivamente confluita in Citigroup.

Uomo molto discreto, tra le sue passioni la vela: per quanto riguarda gli immobili ha investito in località come Sankt Moritz, Londra, Milano, Pisa e in Sardegna. Dalle informazioni che si hanno di Pignataro anche la spesa di 300 milioni per Canouan Estate, una proprietà di oltre mille acri con ville e hotel di lusso a Saint Vincent e Grenadine, nei Caraibi.

In un’intervista rilasciata a IlSole24Ore nel 2023 ha raccontato la nascita di ION Group.

“Venivo dal mondo della ricerca ed ero esterrefatto da quanto tempo fosse sprecato quotidianamente da persone sofisticate – molte con PhD – nel prendere decisioni in modo algoritmico: non c’era né automazione, né software. Questa ‘sorpresa’ mi ha permesso di individuare un’esigenza di mercato allora non soddisfatta”.