Chi è Antonio Filosa, il manager napoletano alla guida di Stellantis

Antonio Filosa

Ascolta ora 00:00 00:00

La nomina era nell’aria da settimane e questa mattina è stata ufficializzata: l’italiano Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato di Stellantis. La scelta è stata fatta all'unanimità dal cda, dopo "un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni" da parte di uno speciale Comitato guidato da John Elkann, per "la sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore auto, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della ineguagliabile conoscenza dell'azienda e delle riconosciute qualità di leadership".



Il nome di Filosa come candidato favorito per la successione a Carlos Tavares era stato anticipato mesi fa da il Giornale. Originario di Napoli, 52 anni, un master in ingegneria al Politecnico di Milano, Filosa attualmente è responsabile delle attività del gruppo negli Usa, capo della Qualità e componente del Comitato esecutivo ad interim. Ha iniziato il suo percorso professionale in Fiat nel 1999. In questi anni ha ricoperto il ruolo di Ceo del marchio Jeep e di Coo per il Sud America. Filosa, inoltre, vanta una vasta esperienza nelle attività di acquisto e produzione, nonché nella gestione e strategia aziendale complessiva. Sarà lui a dover mettere in campo la strategia di rilancio di Stellantis rimediando ai tanti errori commessi durante la gestione Tavares.



L’esperienza non gli manca: conosce bene le linee di montaggio, è stato direttore dello stabilimento di Betim (Brasile), e ha guidato Alfa Romeo e Maserati in America Latina tra il 2016 e il 2018. A dicembre 2024 è stato promosso chief operating officer per le Americhe. Sin dalla sua nomina, “ha avviato il rafforzamento delle operazioni negli Stati Uniti - sottolinea la nota di Stellantis - riducendo significativamente le scorte dei concessionari, riorganizzando il team dirigenziale, guidando il processo di introduzione di nuovi prodotti e propulsori e intensificando il dialogo con i concessionari, i sindacati e i fornitori”.



Il manager napoletano è apprezzato anche dal potentissimo sindacato americano Uaw, perché è riuscito a ricucire i rapporti che il suo predecessore aveva portato alla rottura.

Filosa assumerà la carica dal prossimo 23 giugno e in quell'occasione annuncerà anche il nuovo team dirigenziale di Stellantis. Nei prossimi giorni la società convocherà un’assemblea straordinaria degli azionisti. Quando il nuovo ad prenderà il timone operativo, Elkann continuerà a ricoprire il ruolo di presidente esecutivo.