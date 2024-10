Arnault mette la divisa del Paris Fc. Avrà il 55%, in campo pure Redbull

Ascolta ora 00:00 00:00

La famiglia Arnault - proprietaria del big del lusso Lvmh - e Red Bull si preparano a scatenare un piccolo terremoto negli equilibri del calcio europeo. La famiglia Arnault sarebbe in trattativa per rilevare il 55% del Paris Fc, seconda squadra della capitale transalpina.

A Red Bull, che in Europa controlla già i club di Lipsia e Salisburgo, andrebbe un altro 15%. L'attuale presidente e azionista di riferimento, Pierre Ferracci, manterrebbe il 30% fino al 2027, per poi lasciare tutto agli Arnault, che salirebbero così all'85 percento. L'operazione, se confermata, rappresenterebbe una svolta per il calcio parigino, che finora ha visto il Paris Saint-Germain - controllato dagli sceicchi - dominare senza concorrenza gli ultimi campionati francesi. Con il nuovo Paris Fc targato Arnault-Redbull, oggi primo nella serie B francese, si potrebbe invece prospettare un derby tra «billionaire» del calcio e non solo.

Secondo l'entourage del qatariota Nasser Al-Khelaifi, l'attuale presidente e proprietario del Psg ha

accolto con favore la possibilità che il Pfc venga acquistato dalla famiglia Arnault. Secondo Jean-Baptiste Guègan, esperto di geopolitica dello sport, Parigi avrebbe «un vero derby» come quelli di «Londra, Madrid o Milano».