ASTM “plana” su New York: ristrutturerà l’area Terminal del JFK International Airport

Un progetto da 1,24 miliardi di dollari per collocare l’aeroporto “JFK” ai vertici delle strutture aeroportuali a livello mondiale. Ad aggiudicarsene la realizzazione il Gruppo ASTM, tramite la controllata statunitense Halmar International, e in partnership con Skanska, fra le maggiori società di costruzione al mondo.

La Port Authority of New York New Jersey ha infatti affidato al raggruppamento d’impresa formato da Skanska (con una quota del 70%) e Halmar (con una quota del 30%) il progetto per l’ammodernamento delle strade di accesso al Terminal Centrale dell’aeroporto, la costruzione di un Ground Transportation Center, un nuovo parcheggio multipiano e il ricollocamento delle utilities, con l'obiettivo di incrementare i servizi ai passeggeri grazie a tecnologie avanzate, ottimizzando gli spazi dedicati agli utenti. Obiettivo: realizzare uno scalo più moderno, sulla base di rigorosi protocolli in termini di sostenibilità ambientale, con un'attenzione particolare al risparmio energetico e alla capacità di raccogliere e riutilizzare l'acqua piovana.

Il nuovo JFK

Il JFK è il più trafficato tra i sei aeroporti commerciali che servono la città di New York, il dodicesimo più trafficato in tutto il paese e rappresenta una fra le principali vie di accesso al Nord America. Il piano di riqualificazione comprende fra l’altro l’ammodernamento delle infrastrutture stradali che consentono l’accesso all’aeroporto, con un miglioramento tecnologico dei sistemi di road management e di gestione del traffico, l'implementazione di avanzati e più efficienti sistemi di illuminazione, segnalazione e dispositivi ITS (sistemi di trasporto intelligenti) e l'installazione di sistemi di pedaggio. Prevista inoltre la costruzione di un parcheggio multilivello per 1.950 posti auto, corredato di tecnologie avanzate ed impianti di ricarica elettrica.

Il rinnovamento dello scalo dovrebbe essere completato entro la fine del 2027. Gli interventi non solo aumenteranno la capacità dell'aeroporto, ma miglioreranno anche la funzionalità complessiva dell'infrastruttura, influendo sull'esperienza degli oltre 60 milioni di viaggiatori che ogni anno vi transitano. "Questa nuova aggiudicazione - sottolinea Umberto Tosoni, Amministratore Delegato del Gruppo ASTM - Ci permette di consolidare la nostra presenza nel mercato delle infrastrutture di trasporto negli USA, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei territori in cui operiamo attraverso la realizzazione di opere tecnologicamente avanzate, socialmente utili e attente agli aspetti di riduzione dell’impatto ambientale”.

Umberto Tosoni, Amministratore delegato ASTM

I numeri di ASTM

ASTM Group è leader mondiale nella gestione di reti autostradali, nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali e nella tecnologia applicata alla mobilità. Presente in 15 paesi, con circa 17.000 dipendenti e collaboratori, è il secondo operatore al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali (diretta o tremite partecipate), con una rete di circa 6.200 km, di cui oltre 1.400 in Italia, 4.700 in Brasile e 84 km nel Regno Unito. Nel 2022 ha riportato ricavi totali per 3,4 miliardi di euro, un EBITDA (ovvero Margine Operativo Lordo) di 1,3 miliardi di euro e un utile netto di 40 milioni di euro. Lo scorso maggio, attraverso la società ASTM North America, il gruppo si è aggiudicato una concessione di 25 anni (valore dell’appalto 450 milioni di dollari), per la realizzazione, manutenzione e miglioramento di 34 mega ascensori in 13 stazioni della metropolitana di New York, parte di un più ampio progetto di accessibilità per le persone disabili.

Fondata oltre 60 anni fa, Halmar International (che fa parte del gruppo ASTM dal 2017, grazie al controllo operato da Itinera SpA), è una delle principali società di costruzioni civili nell'area metropolitana di New York. Fornendo soluzioni innovative alle sfide di progettazione e costruzione, realizza progetti infrastrutturali complessi quali ferrovie, ponti, autostrade, metropolitane e aeroporti per committenti di trasporto pubblico. Attraverso Halmar, Il Gruppo ASTM ha completato recentemente progetti quali il Long Island Rail Road Third Track Expansion (valore 1.83 miliardi di dollari) ed è attualmente impegnato nel completamento di lavori quali la Metro-North Railroad Replacement of Park Avenue Viaduct Phase 1 (valore 383 milioni di dollari).