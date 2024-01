Gli auguri di Capodanno del direttore di China Media Group

Il primo giorno dell'anno, il direttore di China Media Group, Shen Haixiong, ha tenuto un discorso per gli auguri di Capodanno rivolgendosi al pubblico estero attraverso CGTN, CRI e Internet. "Cari amici, accogliendo il primo raggio di sole del nuovo anno, ci avviamo verso un promettente 2024. Qui da Beijing auguro a tutti un felice anno nuovo", ha detto Shen.

Nel suo discorso ha ripercorso l'anno che è appena terminato, in particolare l'iniziativa Belt and Road, che "ha portato a compimento il suo primo decennio di prosperità, con fiori sbocciati e canzoni cantate lungo la strada, mentre la Cina e il mondo avanzavano mano nella mano". In un contesto internazionale come quello attuale, è importante esistano dei pontieri e in questo scenario "China Media Group ha continuato a promuovere scambi fra civiltà diverse su questa strada della prosperità, immortalando innumerevoli momenti splendidi e toccanti in ogni parte del mondo con le sue telecamere, la sua penna e l’inchiostro".

Ma non solo, perché il 2023 è stato anche l'anno in cui è stata promossa con ancora più forza l'innovazione da parte di CMG, "portando il concetto “Idee+Arte+Tecnologia” a nuovi livelli. Le versioni multilingue della seconda stagione di “Citazioni classiche di Xi Jinping” sono state trasmesse in più di 80 Paesi del mondo". Sono stati numerosi i progetti portati avanti in tutto il mondo e in Cina, ma anche i reportage legati ai Giochi asiatici di Hangzhou, che hanno totalizzato nel complesso oltre 40miliardi di visualizzazioni. "Come promesso, sono venuti i vecchi amici, e i nuovi partner sono accorsi in massa. Abbiamo firmato 58 accordi di cooperazione con organizzazioni mediatiche internazionali", ma China Media Group ha anche organizzato il 2° CMG Forum, l'ASEAN Media Partners Forum e “Our African Partners” CMG Media Cooperation Forum 2023.

"Il mondo di oggi è ancora molto instabile, con un grande bisogno di pace, sviluppo, cooperazione e situazioni vantaggiose per tutti! Siamo lieti di constatare come sempre più amici internazionali stiano comprendendo, accettando e sostenendo le idee e le proposte della Cina", ha proseguito Shen. Nel 2023, il gruppo ha costruito anche il 191esimo centro per corrispondenti all'estero, "costruendo una rete di comunicazione che copre 67 paesi e regioni globalmente. La base di utenti internazionali di CGTN ha superato per la prima volta i 700 milioni e siamo ripetutamente stati la prima fonte di informazioni al mondo".

Ricordando che il 2024 è "l'Anno lunare del Drago, un mito benaugurante della civiltà cinese che rappresenta lo spirito della focalizzazione delle energie positive di tutte le parti", il popolo cinese, ha concluso Shen, "sta intraprendendo un nuovo viaggio e celebrerà il 75° anniversario della Repubblica Popolare Cinese nell'Anno del Drago". Nel prossimo anno, quindi, "secondo lo spirito del drago e della tigre e del cavallo-drago, China Media Group diffonderà ovunque nuove ed eccezionali storie sulla Cina e sul mondo, scrivendo un capitolo nuovo e moderno della civiltà umana, accogliendo insieme la prossima primavera".