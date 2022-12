Barilla prosegue la conquista degli Usa: acquisito il marchio Back to Nature

L'italianissimo gruppo Barilla amplia i suoi orizzonti e negli Stati Uniti ha finalizzato un accordo con B&G Foods, una holding americana di prodotti alimentari, per l'acquisizione del brand statunitense Back to Nature, noto per produrre snack salutari di origine biologica. Le origini di Back to Nature affondano nel passato, esattamente nel 1960, quando vengono introdotti sul mercato i suoi prodotti a base vegetale, senza l'introduzione di Ogm. Tra i più noti si possono citare i biscotti, i cracker, la frutta secca e la granola. Dal 1960 a oggi, la mission di Back to Nature non è mai cambiata e tutt'oggi l'azienda è impegnata a portare sulla tavola degli americani prodotti salutari realizzati con ingredienti accuratamente selezionati, impiegati in ricette di ispirazione naturale.

Barilla, con l'acquisizione, intende proseguire questa lunga tradizione, forte della sua esperienza a livello internazionale nel settore del bakery. Il gruppo italiano è da tempo leader in Europa nella produzione di alimenti da forno ed è alla continua esplorazione di nuove ricette e proposte per portare sulle tavole dei suoi consumatori prodotti buoni e bilanciati. Barilla ha importanti ambizioni di espansione internazionale e l'acquisizione di Back to Nature è un tassello che si inserisce in questo progetto così ambizioso. Grazie al nuovo ingresso nel gruppo, Barilla va così a rafforzare la sua presenza in un mercato come quello americano, in cui è presente da oltre 25 anni, dove l'azienda italiana ha già una fortissima leva, essendo leader nella categoria dei pani croccanti con il marchio Wasa.

Acquisire Back to Nature, per Barilla, significa fare un importante passo in avanti, costruendo una base di partenza solida per crescere ancora di più, anche nell'immediato futuro. " Abbiamo l’obiettivo di costruire, nel lungo periodo, una presenza significativa nel settore Bakery statunitense e questa operazione mi ricorda quando, oltre 25 anni fa, abbiamo iniziato lo stesso percorso con la pasta e oggi siamo leader di mercato ", ha dichiarato Guido Barilla, presidente del gruppo.