BF, shopping da 33 milioni in Belgio

BF punta a espandersi all’estero e conduce in porto una doppia operazione per alimentare le sue ambizioni. Il gruppo agro-industriale guidato dall’amministratore delegato Federico Vecchioni (in foto), infatti, tramite la controllata BF International ha ufficializzato di aver acquisito per 33,1 milioni la belga Agriconsulting Europe (Aesa). Inoltre, è stato firmato un contratto con Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che prevede un intervento finanziario di 15 milioni volto a supportare il progetto di espansione del Gruppo BF: nel dettaglio, 4,25 milioni a titolo di investimento nel capitale di BF International (Bfi), di cui 1,25 direttamente da Simest e 3 attraverso il Fondo Unico di Venture Capital; mentre 10,75 milioni a titolo di finanziamento soci per Bfi. Il contratto di investimento prevede che Bfi deliberi un aumento di capitale per 54,25 milioni, di cui 50 milioni riservati a BF e 4,25 riservati a Simest, a valle del quale la società di Cdp avrà una quota dell’1,09 per cento. L’operazione dovrebbe avvenire entro giugno 2024. «Questa operazione sancisce il riconoscimento, da parte degli operatori finanziari, della valenza strategica del percoso di internazionalizzazione avviato dal Gruppo BF con l’obbiettivo di esportare il proprio modello di filiera e know how», ha commentato Vecchioni.

In questa chiave è da leggere anche l’operazione Aesa, che porta nel perimetro del gruppo una società specializzata nella gestione di progetti finanziati, tra l’altro, dall’Unione Europea, di gestione di gare d’appalto e assistenza tecnica in ambito di agricoltura, cambiamenti climatici, ambiente, sviluppo economico e sociale, presente in oltre 75 paesi nel mondo, e che nel 2022 ha realizzato 32 milioni di euro di fatturato e un margine operativo lordo (Ebitda) di 3,2 milioni. L’accordo coinvolge anche tutte le partecipate del gruppo belga: Aesa Hungary, Aesa East Africa, Agriconsulting Maroc, Bonfina Europe, Agreco Geie e C.B.E.

Geie (rispettivamente partecipate al 50% e 5%).MaNe