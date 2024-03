Azzerati tutti i vertici. La scelta di Boeing dopo gli incidenti

Costano cari i problemi agli aerei realizzati da Boeing. Dave Calhoun, amministratore delegato della compagnia ha annunciato che si dimetterà alla fine del 2024, nel frattempo verrà individuato un nuovo ceo che dovrà gestire i dossier delicati di Boeing. L’industria aeronautica statunitense produttrice di velivoli sia per utilizzo civile, che militare, ha annunciato il tutto tramite una nota. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Chi si dimette

Oltre al ceo, si dimettono immediatamente anche Stan Deal, il capo della divisione Commercial Airplanes, responsabile della produzione degli aerei coinvolti nell'indagine, e Larry Kellner, il presidente del consiglio indipendente dell'azienda. Gli esperti parlano della “conclusione di un’era” in quanto si congedano coloro che hanno autorizzato il progetto del 737 Max, il quale ha causato diversi problemi. Calhoun ha scritto in una lettera ai dipendenti: “Come sapete l’incidente sul volo dell’Alaska Airlines è stato un momento spartiacque per Boeing. Dobbiamo continuare a rispondere a questo incidente con umiltà e completa trasparenza. Dobbiamo inoltre inculcare un impegno totale alla sicurezza e alla qualità a ogni livello della società”.

L’accaduto

La svolta significativa, scaturita dall'incidente del volo Alaska Airlines di gennaio, durante il quale un pannello si è staccato in volo dal Boeing 737 Max 9, è arrivata dopo discussioni intense e delicate nel fine settimana tra i principali ceo delle compagnie aeree americane e il consiglio di amministrazione di Boeing, Calhoun e Deal non erano presenti al tavolo. Tutti i ceo statunitensi hanno richiesto le dimissioni dei due dirigenti. Recentemente, gli ispettori della Federal Aviation Administration (FAA), l'ente federale dell'aviazione degli Stati Uniti, hanno riportato in un rapporto la scoperta di 97 problematiche nelle linee di produzione dei Boeing 737 Max presso gli impianti sia di Boeing nei dintorni di Seattle che di Spirit AeroSystems a Wichita, nel Kansas. Si tratta di una società incaricata della produzione delle fusoliere per Boeing.

Il comportamento del ceo

Calhoun, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza della diatriba, ha resistito fino all'ultimo. Tuttavia, negli ultimi giorni, è cresciuto un crescente numero di sostenitori, anche interni all'azienda, che chiedevano la sua sostituzione e un cambiamento di rotta per Boeing.

È stato sottolineato il fatto che Calhoun facesse parte delnel momento in cui i due Boeing 737 Max 8, sono precipitati in Indonesia nel mese di ottobre 2018 e in Etiopia nel marzo 2019, provocando la perdita di 346 vite umane.