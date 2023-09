Boom di vendite del bracciale anti-violenza: ecco come funziona

Milano è percepita da da moltissimi cittadini come una città insicura. Ecco che per far fronte al problema è nato “WinLet”: si tratta di un bracciale elettronico che ha la funzione di fare da dispositivo salvavita. E che in questi giorni sta registrando un boom di vendite, sia da parte di donne che di uomini.

L’idea

Il prodotto è milanese e osservandolo sembrerebbe un normale smartwatch. Schiacciando tre volte sul display, il bracciale consente di attivare tre allarmi specifici. Il primo è una una sirena che emette un suono superiore ai 110 decibel, lo strumento ha l’obiettivo di mettere in fuga l’aggressore. Il secondo chiama fino a cento contatti selezionati tramite l’app collegata al dispositivo, queste persone riceveranno anche la posizione esatta della vittima in tempo reale. Infine parte una chiamata alla centrale operativa di Civis spa, una società di vigilanza attiva sette giorni su sette, ventiquattr’ore su ventiquattro, la quale nell’arco di trenta secondi ricontatta il proprietario del bracciale e, se non c’è alcuna risposta vengono immediatamente avvisate le forze dell’ordine.

Come è nato

Come anticipato, Milano risulta la città più pericolosa di tutto il Belpaese. A questo proposito Pier Paolo Montali, fondatore di WinLet, ha affermato: “Milano è la città che vede il maggior numero di acquisti di WinLet”. Il founder ha 38 anni, è originario di Parma e dopo aver studiato alla Bocconi, è andato a lavorare a Londra e in Olanda per poi è tornare nel capoluogo lombardo. Dopo una lunga ricerca senza risultati in merito a possibili dispositivi per far fronte al problema è nata l’idea del bracciale tecnologico con una durata della batteria che arriva fino a tre anni e la possibilità di indossarlo con facilità e immediatezza. Il prodotto è pensato anche per la violenza domestica, infatti il bracciale ha anche la funzione di inviare un allarme silenzioso.

I risultati

È possibile acquistare il bracciale online. In termini numerici WinLet consente di scongiurare almeno dieci situazioni pericolose al mese. WinLet non è solo per le donne, Montali spiega che il 15% di chi lo indossa è maschio. L’obiettivo è quello di dare maggiore tranquillità a chi indossa il device e consentire alle persone di muoversi sentendosi più sicure.