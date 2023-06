Business Leaders Summit, le strategie per tornare a crescere

Per aumentare la profittabilità del business, mantenendo l’attenzione su innovazione e sostenibilità, bisogna guardare all’automazione dei processi con l’adozione di nuove tecnologie come blockchain, intelligenza artificiale e Internet of Things: è questa la strada da seguire secondo il 40% dei direttori finanziari italiani. Scenario che emerge della nuova ricerca “Managing the Uncertainty”, realizzata da Business International-Fiera Milano in collaborazione con Board Italia, che verrà presentata alla prossima edizione del Business Leaders Summit, evento annuale organizzato dalla knowledge unit del polo fieristico milanese, che si terrà il 14 e 15 giugno 2023 all'Allianz MiCo di Milano che anche quest’anno avrà come charity partner Amref Health Africa-Italia.

Obiettivo: radunare in una sola location i principali decision maker del business in una due giorni di keynote speech, round table e fire-side talk nei quali Chief financial officer, Hr director, Chief procurement & Supply chain officer, Chief risk officer e con alcuni dei più importanti esperti e accademici a livello nazionale e internazionale si confronteranno per definire le principali linee guida da seguire per tornare a far crescere le aziende del nostro Paese. Un’iniziativa ricca di momenti esclusivi e soprattutto di contenuti e spunti su cui riflettere e da approfondire.

Come quelli proposti dalle due ricerche che saranno presentate. Da una parte, infatti, grazie alla collaborazione con Indeed, sarà presentata la ricerca “L’evoluzione dell’Employer Branding nell’era della talent shortage”, dedicata alla comprensione delle nuove dinamiche emergenti nel mondo del lavoro che evidenzia come il fenomeno della carenza di talenti, secondo gli Hr Director intervistati, impatti in maniera negativa sulla creazione di innovazione e sviluppo del business per più di 7 aziende su 10 in Italia (77%).

Dall’altra parte, "Managing the Uncertainty” dedicata ai Chief financial officer, mostrerà come vedono e interpretano lo scenario globale e quali sono le strategie che vogliono mettere in atto per continuare a sviluppare il business della propria impresa. Un processo che, nonostante i clamorosi esempi delle decine di migliaia di licenziamenti senza preavviso, messi in campo negli ultimi sei mesi da parte delle Big tech globali, secondo quasi tutti i direttori Finance italiani (98%) non dovrà articolare la mitigazione degli impatti diretti o indiretti dell’attuale scenario di criticità economica attraverso una netta riduzione del personale (visto come costo vivo), ma invece dovrà tradursi in una migliore gestione del business e dell’impresa con un necessario snellimento e ottimizzazione dei processi (34%) e un conseguente incremento della produttività, resa possibile solo con l’adozione di nuove tecnologie (25%).



OPENING CONFERENCE

La manifestazione sarà aperta da una opening conference tra amministratori delegati e manager come Carlotta de Bevilacqua, ceo & president di Artemide, e Cristina Scocchia, ceo di illycaffè, Ilaria Borletti Buitoni, presidente del comitato dei garanti di Amref Health Africa-Italia, che guarderà anche alla prossima edizione del Ceo Italian Summit & Awards 2023 – prevista a Milano il 30 novembre a completamento del percorso autunnale del Business Leaders Summit – e che sarà seguita dal keynote speech di Oksana Lyniv, direttrice d’orchestra, Fondazione Teatro Comunale di Bologna, ispirato alla meritocrazia e al valore del talento.

Nell’ambito dei quattro summit che comporranno l’evento (Cfo Summit, Cpo Summit, Hr Directors Summit e Global Risk Forum), ci sarà spazio anche per interventi come quello di Martin Castrogiovanni, ex pilone della nazionale italiana di rugby e ambassador di Amref Health Africa – Italia, che parlerà della leadership positiva e delle capacità di un manager di influenzare le prestazioni di un intero team, o quello di Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e scrittore, pronto a focalizzarsi sulla nuova concezione del lavoro e all’equilibrio tra sfera privata e professionale.

In programma momenti più istituzionali nei quali prenderanno parola relatori come Giulia Bottazzi, legal officer, Unità corporate reporting, audit e credit rating agencies, dg Fisma-Financial markets della Commissione Europea, o Julia Nielson, deputy director, Trade and Agriculture Directorate dell’Oecd. Per non parlare del coinvolgimento di esperti ed accademici come Michele Costabile, direttore del Centro ricerca Luiss-X-ITE su Tecnologie e Comportamenti di Mercato e professore ordinario di Economia e gestione delle imprese dell’Università Luiss Guido Carli, che cercherà di fare chiarezza sulla sfida dei rischi incerti: fra paradossi di mercato e confini organizzativi in dilatazione.



IL VALORE DEL BUSINESS

Nella serata del 14 giugno saranno premiati i progetti più innovativi selezionati nell’arco degli ultimi mesi dalle giurie dei Business International Finance Awards 2023 e dei Circular Procurement Awards 2023. Due i riconoscimenti, il primo dedicato al mondo dei Chief Financial Officer e il secondo ai Chief Procurement Officer, che in realtà guardano allo stesso obiettivo: dare valore a quelle iniziative e best practice di successo per rendere il business sempre più sostenibile e innovativo.

Due premi che sottolineano l’importanza di promuovere un nuovo modo di fare impresa guardando al futuro senza rinunciare a investire sul presente e soprattutto valorizzando risorse, persone e territori per migliorare la qualità della vita dei propri stakeholder dentro e fuori l’azienda.