Byd a Stellantis: "In Germania venduto più di Leapmotor"

In relazione alle affermazioni di ieri dell’Amministratore Delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che ha dichiarato pubblicamente che "in Germania Leapmotor ha venduto più di Byd", la società precisa di seguito i dati di vendita da gennaio ad agosto 2025 nel mercato tedesco: con 8.610 immatricolazioni nei primi 8 mesi dell’anno BYD si impone davanti Leapmotor che ha immatricolato solo 3.536 unità. Inoltre, nei segmenti BEV e PHEV, sempre nello stesso periodo, BYD ha immatricolato rispettivamente 5.852 BEV e 2.757 PHEV, superando le 3.088 unità di Leapmotor nel segmento BEV le 448 unità nel segmento PHEV". Lo si legge in una nota della società. Che poi continua: "In quadro di mercato più ampio, nello stesso periodo dell’anno, BYD in Germania ha superato Alfa Romeo che ha immatricolato solo 5.

226 unità, di cui solo 140 vetture BEV e 34 vetture PHEV, e ha superato Jeep sia nel segmento delle vetture BEV, dove il marchio americano ha registrato solo 350 unità, sia nel segmento PHEV dove le vendite sono solo 569. E si avvicina a grandi passi anche verso il sorpasso in assoluto in cui la differenza in termini di volumi è solo di 278 unità".