Cdp mette sul piatto 50 milioni: il maxi progetto per Olimpiadi (e studenti)

Cassa Depositi e Prestiti rilancia la sua strategia immobiliare. Cdp Real Asset Sgr, società di gestione del risparmio nata nel 2023 dopo il piano di riassetto aziendale che ha portato alla liquidazione di Cdp Immobiliare Srl, ha tirato le somme del suo primo anno di operatività. Il braccio immobiliare del gruppo Cdp sta portando avanti un ambizioso piano di investimenti attraverso la gestione di otto fondi per un investimento complessivo stimato di 10 miliardi di euro sul territorio. Le novità più rilevanti riguardano soprattutto i progetti di student housing negli otto cantieri attualmente aperti a Milano, Torino, Modena, Pisa, Napoli, Padova e Trieste, e dove a breve vedranno la luce oltre 5mila posti letto a fronte di un target di 10mila.

A Milano, Cdp Real Asset Sgr contribuisce – tramite il Fondo nazionale dell’abitare sociale (Fnas) – con una quota di investimento pari a 50 milioni di euro destinati al Fondo Villaggio Olimpico per la riqualificazione dell’ex scalo ferroviario di Porta Romana. Qui, grazie alla sinergia con Coima Sgr, sorgeranno sei palazzine che saranno usate dal Comitato olimpico internazionale per i Giochi invernali del 2026. Ma già dall’anno accademico 2026-27, i locali saranno a disposizione degli universitari del capoluogo lombardo. Dei 1.700 alloggi proposti, circa un quarto sarà offerto a tariffe agevolate per fragili e studenti con difficoltà economiche, in forza di una convenzione firmata col Comune di Milano.

La società guidata dall’ad Giancarlo Scotti è impegnata poi nel restyling di ex edifici pubblici: le torri Eur a Roma, l’atelier di Yves Saint Laurent a Scandicci, l’ex istituto geologico a Roma e la manifattura Tabacchi a Firenze, diventata centro del Polimoda fiorentino. Nella Capitale, l’ex caserma Guido Reni situata nel quartiere Flaminio avrà una nuova vita con l’apertura del Museo della Scienza. In crescita anche il settore turistico, che ha visto un’espansione del 100% del portafoglio di Cdp Real Asset con l’acquisizione di 10 strutture per un totale di 19 immobili e 3.800 camere. Gli interventi infrastrutturali, invece, sono confermati nell’ambito del fondo Fof Infrastrutture, che può contare su una dotazione finanziaria di 300 milioni e ha già avviato due progetti di energia rinnovabile ed economia circolare.

L’impianto per la produzione di biometano a Teramo, ad esempio, garantirà una diminuzione delle emissioni di CO2 di circa 7.600 ton/anno. Inoltre, due fondi pensione sono entrati nel capitale del Fof. Risvolti positivi arrivano infine dall’attività di fundraising. Cdp Real Asset si è dimostrata all’altezza delle opportunità private e pubbliche, ottenendo a dicembre dello scorso anno un co-investimento di 150 milioni con il Fei, private equity della Banca europea per gli Investimenti (Bei). L’accordo è il primo programma interamente dedicato all’edilizia sociale sostenuto dal Fei in Europa. Per quanto riguarda la sfera pubblica, 100 milioni andranno su iniziativa del ministero del Turismo al Fondo nazionale del Turismo. Cdp guarda quindi al futuro con numeri enormemente positivi e si afferma sul mercato real estate riuscendo ad attirare capitali da tutti i fronti.