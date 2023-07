Centro Congressi Allianz MiCo sempre più tech

Interventi tecnico-informatici per rendere sempre più competitivo il Centro Congressi Allianz MiCo per offrire un prodotto ancor più contraddistinto da standard qualitativi di eccellenza, in grado di supportare, in particolare per il settore delle telecomunicazioni, l’erogazione di servizi audio e video ad alta risoluzione. Operazione che guarda al futuro e con la quale la venue del centro congressi sarà dotata di caratteristiche tecniche e di comunicazione dati di assoluto rilievo nel panorama non solo nazionale, ma anche europeo.

Fiera Milano Spa ha infatti reso noto che il cda ha deliberato favorevolmente in merito all’operazione con parti correlate tra la propria controllante Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e la propria controllata totalitaria Fiera Milano Congressi Spa per realizzare il progetto. Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano Congressi, per quanto di rispettiva competenza, intendono inoltre “affidare a Fiera Milano il ruolo di general contractor del progetto la cui realizzazione verrà poi eseguita da un soggetto terzo qualificato”.

"L’impegno finanziario per il completamento del progetto non sarà superiore a 15.000.000 di euro - si sottolinea in una nota - inclusivo del compenso in favore di Fiera Milano in relazione alla sua attività di general contractor, e sarà sostenuto, in parti uguali e senza alcun vincolo di solidarietà, da Fondazione Fiera Milano e da Fiera Milano Congressi. Quale compenso per l’esecuzione dell’incarico di general contractor, la controllante e la controllata si impegnano a corrispondere a Fiera Milano una fee pari al 4% dell’importo riconosciuto al fornitore. Le condizioni e i termini, anche economici, relativi al Progetto e alla sua realizzazione sono riflessi in un term sheet, di natura vincolante, che sarà oggetto di sottoscrizione tra la Società, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano Congressi".