Cesi, Melchiotti nuovo amministratore delegato. Bortoni confermato alla presidenza

Nicola Melchiotti è il nuovo amministratore delegato del Gruppo Cesi al posto di Domenico Villani. La nomina è avvenuta nel corso della prima riunione del neo nominato Consiglio di Amministrazione, presieduto da Guido Bortoni, che è stato confermato nel ruolo di presidente del gruppo di consulenza tecnica e di ingegneria leader a livello mondiale nel campo della tecnologia e dell’innovazione per il settore dell’energia elettrica.

Melchiotti approda a Cesi con una lunga esperienza professionale alle spalle che lo ha visto per oltre 17 anni in Enel dove ha ricoperto diversi ruoli tra cui responsabile delle operazioni clienti globali, Country Manager in Argentina, responsabile degli affari pubblici e della regolamentazione europei a Bruxelles e area manager per il Messico e l'Europa centrale. Il percorso professionale del manager comprende anche la consulenza strategica presso McKinsey & Company.

Nicola Melchiotti, CEO Cesi

Sono onorato di unirmi a Cesi come nuovo Ceo. Il gruppo ha un track record distintivo, con un know-how e una cultura dell’innovazione veramente apprezzati dai nostri clienti",

Se guardiamo ai mercati, vediamo una transizione energetica accelerata con molte aziende e istituzioni che necessitano di aiuto, per gestire una trasformazione che può essere complessa, veloce e ad alto rischio. Quando mettiamo insieme queste due cose posso solo vedere un futuro luminoso per il Cesi e sono molto entusiasta di farne parte

Melchiotti, laureato in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Milan, un master in ingegneria presso Centrale Supélec di Parigi e un MBA presso la Harvard Business School, ha dichiarato “ha affermato Melchiotti. "”, ha concluso il nuovo amministratore delegato.

Guido Bortoni, Presidente Cesi

Il Presidente Guido Bortoni ha espresso la sua gratitudine al momento della conferma: “Con gratitudine agli azionisti di Cesi, il mio primo pensiero va ai colleghi che lavorano in Cesi S.p.A. in Italia e in tutto il Gruppo CESI a livello globale. Il Gruppo ha una lunga storia e un futuro promettente, determinato a continuare a crescere attraverso la qualità delle sue soluzioni. Spero di servire bene come Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione, garantendo il mio impegno costante in questo nuovo mandato. Prometto il mio pieno sostegno al nuovo Ceo, che entra oggi a far parte del management di Cesi, e rivolgo i miei migliori auguri di successo a nome mio e dell’intero Consiglio”.Anche il nuovo Consiglio di Amministrazione e tutti i dipendenti Cesi hanno espresso la loro gratitudine a Domenico Villani per la sua dedizione e leadership durante il suo mandato come Amministratore Delegato. Il suo contributo è stato fondamentale per il successo e la crescita del Cesi. L’azienda è lieta di continuare a beneficiare della sua preziosa collaborazione.