Cibo e istruzione, Flutter SEA con Rise Against Hunger Italia  per garantire diritti fondamentali

Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars leader nel settore dell’intrattenimento, sostiene anche nel 2026 Rise Against Hunger Italia, l’organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame e la malnutrizione nel mondo attraverso la distribuzione di pasti nutrienti e il supporto a programmi educativi e agricoli.

Sono più di 400 colleghi e colleghe di Snai, Sisal e PokerStars che partecipano al confezionamento di più di 100.000 razioni alimentari, garantendo un anno di accesso al cibo e all’istruzione per 520 bambini e bambine nell’ambito del Progetto di Scolarizzazione e Uguaglianza di Genere promosso da Rise Against Hunger.

La prima giornata di volontariato aziendale si è svolta ieri a Montecatini Terme all’Ippodromo Snai Sesana, ma le attività di meal packing proseguiranno il 18 giugno a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, e il 25 giugno a Roma, a Cinecittà.

“Crediamo che i risultati più importanti si raggiungono insieme. Per questo siamo felici di rinnovare il nostro sostegno a Rise Against Hunger Italia e di coinvolgere ancora una volta i colleghi e le colleghe di Snai, Sisal e PokerStars in una iniziativa di volontariato aziendale che trasforma l'impegno individuale in un impatto collettivo - spiega Serena Di Vita, Sustainability & Responsible Gaming director di Flutter SEA -. Ogni razione confezionata rappresenta un gesto concreto che contribuisce a costruire opportunità, istruzione e un futuro migliore per centinaia di bambini e bambine”.

Le tre giornate di volontariato dedicate al confezionamento di

razioni alimentari si inseriscono nel quadro della campagna globale “”, che coinvolge i dipendenti del Gruppo Flutter a livello globale in iniziative di volontariato sociale e ambientale.