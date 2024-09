Confindustria Energia, Massimiliano Paolucci nominato consigliere esecutivo e portavoce del presidente

Ascolta ora 00:00 00:00

Massimiliano Paolucci, giornalista professionista con un’esperienza di oltre 30 anni in posizioni dirigenziali presso aziende come Telecom Italia, Aeroporti di Roma, Pirelli, Acea e Terna, è stato nominato Consigliere Esecutivo del Presidente per le Relazioni Esterne e Portavoce di Confindustria Energia. Paolucci, 61 anni, apporterà la sua vasta competenza nel settore per supportare le strategie di comunicazione e relazioni esterne dell’associazione.

La strategia comunicativa

L’ingresso di Massimiliano Paolucci in Confindustria Energia rappresenta un’importante opportunità per rinnovare la strategia comunicativa dell'associazione, soprattutto in un periodo fondamentale per il settore energetico, sempre più focalizzato su sostenibilità e una transizione equa e inclusiva. Paolucci riporterà direttamente al presidente Guido Brusco e al direttore generale Modestino Colarusso. La sua esperienza sarà cruciale per guidare le attività di comunicazione e le relazioni esterne della Federazione, contribuendo ad accrescere la visibilità e a consolidare il posizionamento di Confindustria Energia sia a livello nazionale che internazionale.

Le esperienze professionali di Paolucci

Le esperienze professionali di Massimiliano Paolucci, che includono ruoli di leadership nelle Relazioni Esterne di Telecom Italia, Pirelli, Aeroporti di Roma, Acea e Terna, lo hanno affermato come uno dei principali esperti di comunicazione strategica in Italia. La sua competenza nel coordinare team complessi, migliorare processi e ottenere risultati concreti lo ha reso una figura chiave nel settore, particolarmente apprezzato per la sua visione a lungo termine e per la gestione efficace delle relazioni istituzionali e mediatiche.

Inoltre, la sua recente nomina a presidente della giuria del prestigioso Premio Comunicatore dell’Anno, all’interno del Premio Internazionale del Giornalismo di Ischia, è una chiara attestazione del suo valore professionale e del suo contributo al campo della comunicazione aziendale.