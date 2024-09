Il Consiglio di Amministrazione di BF S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. ha dato il via libera alla Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024. Rispetto alla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023, l’area di consolidamento ha subito variazioni significative. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Il consolidamento totale di BF Kiwi

Rispetto alla relazione finanziaria semestrale del 30 giugno 2023, l’area di consolidamento ha registrato alcune modifiche significative. In particolare, è avvenuto il conferimento del ramo d’azienda del Consorzio Agrario di Siena a Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“CAI”), con effetto dall’1 marzo 2024. Inoltre, è stato previsto il consolidamento totale di BF Kiwi a partire dall’1 gennaio 2024, così come il consolidamento integrale di BF International Best Fields Best Food Limited (“BFI”) e delle sue controllate, anch'esso con decorrenza dall’1 gennaio 2024.

Il valore della produzione

Nel primo semestre del 2024, il valore della produzione di BF S.p.A. ha raggiunto 765 milioni di euro, in aumento rispetto ai 718 milioni di euro dello stesso periodo del 2023. Questa crescita è attribuibile all'incremento dei volumi, alla variazione del perimetro di consolidamento e ai proventi derivanti dalla cessione di FieldEd S.p.A., una società creata per gestire le attività di formazione professionale di BF Educational s.r.l. Quest'ultima si concentra sulla valorizzazione di un’offerta formativa in ambito agritech, sviluppando alta formazione, attività di ricerca e formazione professionale, in linea con il piano industriale 2023-2027. L’EBITDA è aumentato a 52 milioni di euro, rispetto ai 40 milioni del primo semestre 2023, in coerenza con l’incremento del valore della produzione.

Settori agro-industriale e sementiero

Il settore agro-industriale di BF S.p.A. ha registrato una crescita del valore della produzione del 5% e un aumento dell’EBITDA margin di 1,6 punti rispetto al primo semestre 2023. Buone performance sono state osservate nell’attività zootecnica e nel settore confezionato, che ha visto un incremento dell’EBITDA del 5,7%. Il settore sementiero ha visto un aumento del valore della produzione del 15%, ma una diminuzione della marginalità di 3,5 punti, a causa di un mix di vendita con più prodotti a bassa marginalità. L'area CAI ha mantenuto risultati in linea con l'anno precedente, mentre il settore internazionale ha generato un valore di produzione di 5 milioni di euro e un EBITDA di 3,6 milioni di euro.

L'EBIT

L’EBIT è salito a 28 milioni di euro (+75% rispetto ai 16 milioni del primo semestre 2023). La gestione finanziaria ha registrato un risultato negativo di 11 milioni di euro, portando a un risultato ante imposte positivo di 17 milioni di euro. Il risultato netto è stato di 15 milioni di euro, in crescita rispetto ai 5 milioni dello scorso anno. L’indebitamento finanziario netto è di 141 milioni di euro, in aumento rispetto ai 8 milioni di dicembre 2023, principalmente a causa degli investimenti. BF non ha operazioni nei mercati russi, ucraini o israelo-palestinesi, quindi le performance economiche sono influenzate solo dall'andamento macroeconomico globale.

L'ingresso di ITACA

Dopo la chiusura del semestre, BF e BFI hanno annunciato il 19 settembre 2024 la sottoscrizione di un contratto con ITACA Multi Strategy, fondo gestito da Miria Asset Management Limited. L'accordo prevede l'ingresso di ITACA nel capitale sociale di BFI attraverso un aumento di capitale riservato per 701.

774 azioni di categoria B, con un corrispettivo unitario di 7,1248 euro e un totale di 4.999.999,40 euro. Inoltre, ITACA acquisterà da BF un numero equivalente di azioni ordinarie, che saranno poi convertite in azioni di categoria B, per lo stesso corrispettivo.