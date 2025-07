Credem, morto in ufficio il dg Angelo Campani

Angelo Campani, direttore generale di Credem, è scomparso improvvisamente venerdì mattina, all’età di 62 anni, a causa di un malore che lo ha colto mentre si trovava nel suo ufficio a Reggio Emilia. Alla guida della Banca emiliana dal 2023, Campani aveva dedicato oltre 44 anni della sua carriera professionale al gruppo. Poco dopo le 10, mentre si trovava nella sede di via Emilia San Pietro, ha accusato un malore che ha richiesto un intervento d'urgenza. Nonostante i tentativi di soccorso e il trasferimento al Santa Maria Nuova, non ce l'ha fatta. L'istituto ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia, con un comunicato che ha anche sottolineato l'impegno della banca a garantire la continuità operativa attraverso le deleghe esistenti e la supervisione della direzione generale. Il consiglio di amministrazione è stato convocato per il 9 luglio, quando si prenderanno le necessarie decisioni.

Chi era Angelo Campani

La carriera di Campani in Credem è iniziata nel 1981. A gennaio del 2023 aveva assunto il ruolo di direttore generale, succedendo a Nazzareno Gregori, altro pilastro dell'istituto.

Nel corso degli anni, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, come condirettore generale per sei anni e vice direttore generale per lo stesso periodo, prima di arrivare al vertice. La sua esperienza, maturata principalmente all’interno della rete commerciale, ha sempre avuto un impatto significativo sulle strategie e sullo sviluppo dell'istituto.