D’Angelo (Eni): “Investire è fondamentale per sostenere la transizione”

Nel panel “Quale energia?” del convegno "Il peso dell'energia", organizzato dal Giornale, Laura D'Angelo, direttore sviluppo della strategia di business di Eniverse (Gruppo Eni), si è soffermata sull'importanza dell'innovazione tecnologica.

"L'impegno che abbiamo come Eni e nello specifico con le attività di Eniverse è quello di mettere a disposizione le giuste risorse per trasformare l'innovazione tecnologica in opportunità di business, ma soprattutto di creazione di valore", ha dichiarato D'Angelo. "E lo facciamo proprio con tecnologie che possono avere le più svariate maturità".

Tra gli esempi concreti, D'Angelo ha citato la nascita nel 2023 di Enivibes, la prima startup venture tecnologica di Eni: "Enivibes è nata dal trasferimento di una tecnologia matura, già ampiamente utilizzata all'interno di Eni per l'identificazione di perdite sulle pipeline. Questa tecnologia, oltre a garantire la sostenibilità riducendo l'impatto ambientale, sta ora venendo testata per applicazioni legate alla transizione energetica, come il monitoraggio di pipeline che trasportano acqua, CO2 o altri fluidi".

L'approccio di Eniverse non si ferma qui. D'Angelo ha parlato anche di Eniquantic, una venture lanciata nell'estate del 2023 per sviluppare un computer quantistico full stack, sia hardware che software: "Partendo dal brain trust di scienziati italiani con cui Eni ha costituito un'alleanza, stiamo mettendo a disposizione la capacità di calcolo dell'HPC6, il quinto supercomputer al mondo, per simulare e individuare nuovi materiali e soluzioni per l'energia del futuro".

La strategia di Eniverse abbraccia dunque un ampio spettro di investimenti, dalle tecnologie di supporto alla transizione, fino agli scenari più rivoluzionari: "Investire a livelli diversi è fondamentale per traguardare la transizione energetica. Vogliamo esplorare tutte le opportunità, dal miglioramento dell'efficienza delle rinnovabili allo sviluppo di tecnologie di frontiera come la fusione a confinamento magnetico".

Concludendo il suo intervento, D'Angelo ha ribadito la visione di

Eniverse e del Gruppo Eni: "Per noi l'innovazione è un asset strategico. Ogni nuova tecnologia, indipendentemente dal livello di maturità, rappresenta un tassello per costruire un futuro energetico più sostenibile e resiliente".