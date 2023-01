Dazn ritocca i prezzi per il 2023. E sui social è polemica

Ennesima brutta notizia per gli abbonati di Dazn: l'app di streaming per eventi sportivi, infatti, ha annunciato un'aggiunta di offerte ma, al contempo, anche un aumento dei costi.

In queste ultime ore Dazn ha comunicato tutte le novità per il 2023, e le sorprese non sono tutte positive. Con l'aggiunta di nuovi servizi, infatti, sono stati previsti tre pacchetti per gli abbonati: Standard, Plus e Start. Vediamo in cosa consistono.

I prezzi per il piano Standard

Il piano Standard prevede la possibilità di registrare sei dispositivi, con visione contemporanea su due con medesima rete internet. Il servizio sarà attivo con il pagamento di 29,99 euro al mese, ma a condizione che il cliente accetti di avere un abbonamento continuativo di 12 mesi. Non sarà possibile, dunque, interrompere periodicamente l'abbonamento durante i mesi in cui la Serie A è ferma.

Qualora il cliente decida di procedere con un abbonamento di un solo mese, allora il prezzo sarà di 39,99 euro, ben 10 euro in più rispetto al costo di una volta. Per poter pagare come un tempo, ossia i 29,99 euro sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento continuativo.

Gli utenti già attivi al 1 gennaio 2023, fanno sapere sul sito di Dazn, manterranno invece inalterate le loro condizioni.

I prezzi per il piano Plus

La situazione non cambia molto con il piano Plus, che consente la registrazione fino a sette dispositivi, con due in visione contemporanea anche se connessi a due reti internet differenti.

L'abbonamento costa 54.99 euro al mese. Per pagare 44.99 euro ed avere dunque uno sconto vale lo stesso discorso fatto per l'abbonamento Stanard, bisogna restare abbonati per tutto l'anno, senza interruzioni. Potranno invece restare a 39,99 euro gli utenti Plus già attivi al 1 gennaio 2023. Insomma, fra il vecchio prezzo e il nuovo c'è una differenza di ben 15 euro.

I prezzi per il piano Start

Danz propone anche un nuovo piano per la stagione 2023, lo Start. In questo caso i clienti hanno diritto a due visioni contemporanee sotto la stessa rete e possono accedere a tutti i contenuti, tranne quelli calcistici. Possono essere registrati fino a quattro dispositivi.

Il tutto a 12,99 euro mensili.

La polemica

Per quanto la piattaforma di streaming sportivo si impegni a trovare offerte e a proporre piani di ogni genere, sui social sta già montando la polemica per questo ennesimo rincaro.

" Ogni volta che #DAZN aumenta i prezzi c'è solo una cosa da fare: meno lamentele sui social, più disdette sul sito di @DAZN_IT. That's it ”, commenta un utente su Twitter. “ Sono tifoso. Sono un ipertecnologico. Sono un fanatico della Rete. Ma signori 55 euro per vedere il calcio... a fronte poi di una mossa al rialzo così... Non giudico, ma con 55 euro posso fare un a/r Torino Londra ”, aggiunge polemicamente un altro. E, ancora: “ Da oggi per vedere il calcio serviranno più di 50€ al mese. Intervenga subito la giustizia per i consumatori ”.