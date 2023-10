Delta Airlines, cresce la capacità dei voli tra Italia e Usa per l'estate 2024

Delta Air Lines, il principale vettore tra l'Italia e gli Stati Uniti, investe sulla crescita e aumenterà del 14% la capacità dei collegamenti per l’estate 2024 sulla spinta della domanda con oltre 850.000 passeggeri trasportati da gennaio a settembre di quest'anno con l'obiettivo di arrivare a circa 1 milione. La prossima estate sono previsti infatti 94 voli settimanali tra Italia e Usa (11 diretti al giorno) sostenuti anche dal crescente flusso incoming dei turisti a stelle e strisce verso il nostro Paese.

“Glii americani hanno sicuramente viaggiato in maniera estensiva su lungo raggio quest'estate e, grazie al forte potere d'acquisto, l'Italia è stata una delle cinque destinazioni delle destinazioni che più hanno beneficiato del nostro network di voli diretti - spiega Matteo Curcio, vice president di Delta per Europa, Medio Oriente, Africa e India -. Con una domanda di viaggi dall'Italia agli Stati Uniti che sta tornando a livelli pre-pandemici, la prossima estate Delta potenzierà l’offerta durante l'alta stagione, con la novità del volo Napoli-New York e collegamenti aggiuntivi verso il nostro hub principale di Atlanta".

Oltre alla nuova rotta da Napoli e all'aumento dei voli da Venezia per Atlanta, Delta offrirà un operativo di collegamenti diretti da Roma Fiumicino per Atlanta, Boston, Detroit e New York-JFK, da Milano Malpensa per Atlanta e New York-JFK e da Venezia Marco Polo per New York-JFK. Tutti i voli dall'Italia sono operati in partnership con Air France KLM e Virgin Atlantic.

Il network della compagnia permette a chi viaggia dall’Italia di raggiungere oltre 200 destinazioni in coincidenza negli Stati Uniti, offrendo l'accesso a città iconiche come ad esempio Los Angeles, Miami, San Francisco e la sua rete di hub domestici offre ai passeggeri un’ampia scelta di destinazioni raggiungibili con un volo diretto o con uno scalo. I passeggeri possono scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One o Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.

Da segnalare che con l'App Fly Delta si possono prenotare e gestire i propri biglietti, effettuare il check-in, cambiare posto, monitorare lo stato del volo e in aeroporto aiuta a muoversi in sicurezza tra le aree ricreative e i gate d'imbarco con mappe interattive. L’innovativo sistema di radiofrequenza Rfid, Fly Delta permette di tracciare il bagaglio in tempo reale, identificandone la posizione su una mappa e il nastro su cui verrà consegnato. Sui voli nazionali della compagnia i passeggeri possono usufruire gratuitamente in tutte le classi del Wi-Fi ad alta velocità, che sarà implementato a bordo di tutti gli aeromobili entro fine 2024 mentre la messaggistica via Sms e WhatsApp è gratuita.