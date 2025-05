Edison accelera sulla transizione energetica: investimenti per oltre un miliardo

Nicola Monti Amministratore Delegato di Edison

Solo nel 2024, il Gruppo ha registrato una diminuzione del 15% dell’intensità carbonica delle proprie attività.

Traguardi importanti

Per la prima volta, i settori legati alle rinnovabili, alla flessibilità energetica, ai servizi e alla clientela hanno generato più della metà dell’Ebitda complessivo, segnando un passo importante verso l’obiettivo previsto al 2030: arrivare al 70% della marginalità proveniente da questi comparti. Anche la filiera industriale ha beneficiato di questa trasformazione: Edison ha effettuato acquisti per oltre 1,2 miliardi di euro, coinvolgendo circa 3.000 fornitori — il 97% dei quali con sede in Italia — rafforzando così la ricaduta economica sul territorio.

Sul fronte delle risorse umane, l’azienda ha assunto più di 800 persone tra il 2023 e il 2024, con un impatto positivo sull’occupazione indiretta in tutto l’ecosistema aziendale. Infine, nel solo 2024, Edison ha coinvolto più di 100 istituti scolastici e oltre 3.000 studenti in attività di formazione e orientamento, a conferma dell’impegno verso le nuove generazioni e la costruzione di una cultura energetica consapevole. Edison prosegue con determinazione nell’implementazione del proprio piano strategico, ponendo la sostenibilità al centro del modello di crescita e come elemento chiave per rafforzare la propria competitività sul piano ambientale, economico e sociale.

A confermare la solidità del percorso intrapreso dal Gruppo negli ultimi anni sono i risultati già ottenuti rispetto ai principali obiettivi fissati nel Piano Strategico al 2030 e nei relativi target di sostenibilità, a dimostrazione di un impegno concreto e misurabile verso un futuro a basse emissioni e ad alto impatto positivo.

Le parole dell'Ad

" I risultati mostrano la concretezza del nostro agire responsabile e la coerenza tra la strategia industriale e gli obiettivi ESG. Negli ultimi 5 anni, grazie alla progressiva trasformazione del portafoglio industriale, abbiamo portato il Gruppo a solidi risultati finanziari, operativi ed ESG, consolidando la nostra posizione di leadership nella transizione energetica nel Paese ", commenta Nicola Monti Amministratore Delegato di Edison.

" In particolare, il 2024 si è chiuso con un avvicinamento ai nostri obiettivi strategici al 2030: un Ebitda composto al 55% dalle attività rinnovabili, flessibilità, clienti e servizi e una riduzione dell’intensità carbonica del 15%. Gli ottimi risultati nascono dalla capacità di Edison di coniugare in modo virtuoso sostenibilità e performance operativa, produttività ed etica, crescita e attenzione all’ambiente e alle persone, a partire dalla tutela della loro sicurezza e dalla cura del loro benessere e dei loro bisogni sul luogo di lavoro. E sono il frutto di una preziosa collaborazione con l’ecosistema di stakeholder con cui ogni giorno costruiamo insieme un futuro di energia sostenibile ".

Alle parole dell'Ad si uniscono quelle di Barbara Terenghi, Chief Sustanability Officer di Edison: " Edison ha un ecosistema di stakeholder solido e inclusivo che rappresenta non solo un capitale di relazioni, ma anche un asset strategico, capace di alimentare l’innovazione, creare valore condiviso e crescita sostenibile. Una rete costituita da dipendenti e collaboratori, clienti, comunità e territori in cui il Gruppo opera e in cui è fortemente integrata coinvolgendo oltre 2.000 artigiani partner dell’azienda e oltre 3.000 fornitori attivi, da cui nel 2024 Edison ha acquistato beni e servizi per oltre 1,2 miliardi di euro, di cui il 97% destinato a PMI nazionali a riprova della centralità della supply chain italiana".

Investimenti

Nel biennio 2023-2024, Edison ha destinato 1,2 miliardi di euro a progetti di transizione energetica in Italia, concentrandosi sui tre pilastri della propria strategia industriale: produzione e flessibilità elettrica, approvvigionamento e sviluppo di gas verdi, e soluzioni per clienti e servizi.

Questi investimenti rappresentano la prima tappa concreta di un piano complessivo da 10 miliardi di euro previsto entro il 2030. Nel 2024, il 70% delle attività finanziate risultava già in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, mentre il 50% era conforme alla Tassonomia Verde dell’Unione Europea — un netto balzo in avanti rispetto al 2023, quando l’allineamento si fermava al 27%.

L’azienda punta ora a rafforzare ulteriormente questo orientamento, con l’obiettivo di raggiungere, entro i prossimi cinque anni, una quota dell’85% di investimenti coerenti con gli SDG e del 75% con la Tassonomia UE.

Decarbonizzazione

Dal 2006 ad oggi, Edison ha ridotto le proprie emissioni dirette di CO₂ di oltre il 75%, passando da quasi 25 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente a 6,1 milioni nel 2024. Un risultato che testimonia l’efficacia del percorso di decarbonizzazione intrapreso, che mira a una riduzione di almeno il 95% delle emissioni dirette Scope 1 entro il 2050, rispetto ai livelli del 2017. Questo ambizioso obiettivo sarà raggiunto attraverso il potenziamento della produzione da fonti rinnovabili, l’integrazione di sistemi di flessibilità energetica e l’adozione delle migliori tecnologie a basso impatto ambientale.

Nel solo 2024, Edison ha registrato un calo dell’intensità carbonica del 15%, passando da 284 a 240 grammi di CO₂ per kWh prodotto. Nello stesso anno, il 27% dell’energia elettrica generata proveniva da fonti rinnovabili, in crescita rispetto al 25% del 2023 e in progressivo avvicinamento al target del 40% fissato per il 2030. A trainare questa crescita è l’ampliamento della capacità installata da fonti eolica, solare e idroelettrica, che ha raggiunto i 2,2 GW — con quasi 200 MW aggiunti tra il 2023 e il 2024 — consentendo la produzione di 5,5 TWh di energia green, pari al consumo annuale di una città come Milano. Questo slancio verso le rinnovabili ha generato un impatto ambientale concreto, evitando l’emissione in atmosfera di 2,4 milioni di tonnellate di CO₂. Considerando anche i contributi di Edison Energia ed Edison Next legati ai clienti finali, il totale delle emissioni evitate dal Gruppo nel 2024 sale a 2,8 milioni di tonnellate.

Sviluppo rinnovabile e generazione programmabile

Nel 2024 Edison ha dato un’accelerata decisa al proprio sviluppo nelle rinnovabili, avviando cantieri per oltre 400 MW di nuova capacità green e facendo il suo ingresso in un ambizioso progetto di eolico flottante offshore da circa 1 GW. Parallelamente, tra il 2023 e il 2024, l’azienda ha messo in esercizio 1,5 GW di nuova capacità altamente flessibile, grazie all’attivazione di due centrali termoelettriche di ultima generazione — situate in Veneto e Campania — considerate tra le più efficienti d’Italia e tra le più evolute a livello internazionale.

Questi impianti giocano un ruolo strategico nel bilanciare il sistema elettrico nazionale, fornendo una produzione programmabile che non solo garantisce sicurezza e stabilità alla rete, ma rende anche possibile l’integrazione crescente delle fonti rinnovabili.

Famiglie, imprese e pubblica amministrazione

Nel 2024, Edison ha rafforzato il proprio impegno verso la decarbonizzazione dei consumi finali attraverso le sue due principali realtà operative rivolte al mercato: Edison Energia ed Edison Next. Il Gruppo promuove l’elettrificazione dei consumi, l’adozione di green gas (come biometano, Bio-GNL e idrogeno) e supporta clienti privati, aziende e pubbliche amministrazioni nei percorsi di efficienza energetica e utilizzo consapevole delle risorse.

Edison Energia ha registrato nel 2024 una crescita del 14% del proprio portafoglio, superando i 3 milioni di contratti già nel primo trimestre 2025. In linea con la strategia di prossimità ai territori, ha ampliato significativamente la propria rete commerciale con circa 200 nuovi punti vendita aperti nell’anno (+25% rispetto al 2023), portando il totale a oltre 1.000 in tutta Italia. A questo si affianca una rete capillare di oltre 2.000 installatori, piccole imprese locali e aziende familiari.

L’offerta commerciale di Edison Energia oggi va oltre la semplice fornitura di luce e gas: comprende soluzioni integrate per la casa e l’impresa, con servizi a valore aggiunto come installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore e altre tecnologie per l’efficienza energetica.

Edison Next: decarbonizzazione industriale e servizi alle comunità

Edison Next, focalizzata su soluzioni per la decarbonizzazione del settore industriale e dei servizi pubblici, ha ampliato la propria capacità installata per l’autoproduzione low carbon di 230 MW rispetto al 2021. Nel 2024 ha inoltre siglato nuovi contratti per impianti rinnovabili per un totale di circa 180 MW.

Tra i progetti più significativi, la collaborazione con Michelin Italiana ha portato all’attivazione di un sistema integrato presso lo stabilimento di Cuneo per ottimizzare i consumi energetici e ridurre le emissioni di CO₂. L’impianto è già predisposto per l’utilizzo di biometano e idrogeno ed è alimentato anche da biomasse a filiera corta, contribuendo all’autonomia e alla sostenibilità del sito produttivo in vista dell’obiettivo di neutralità carbonica al 2050.

Per quanto riguarda i servizi pubblici, Edison Next ha proseguito il proprio percorso di espansione, arrivando a gestire 1,3 milioni di punti luce nel 2024 (+5,2% rispetto al 2023) e attivando collaborazioni con 25 nuovi Comuni, tra cui Trieste. Alla fine dell’anno, erano 14 i Partenariati Pubblico-Privati attivi, costruiti su misura per accelerare la transizione energetica delle amministrazioni locali attraverso soluzioni tecnologiche e infrastrutturali innovative.

Mobilità e trasporti

Nel 2024 Edison ha rafforzato il proprio impegno nella riduzione dell’impronta ambientale dei suoi clienti promuovendo soluzioni di mobilità sostenibile, sia elettrica che a gas. Nel corso dell’anno sono stati installati oltre 1.000 punti di ricarica per veicoli elettrici, destinati a clienti privati, piccole e medie imprese, grandi industrie e amministrazioni pubbliche. Pioniera nella decarbonizzazione dei trasporti pesanti, Edison ha sviluppato la prima catena logistica integrata per il gas naturale liquefatto (GNL) in Italia, rivoluzionando l’approvvigionamento energetico per il trasporto marittimo e su gomma. Il Gruppo si conferma anche primo operatore nazionale nel mercato del biometano.

Nel 2024, Edison ha venduto quantità di GNL e BioGNL sufficienti ad alimentare circa 17.000 autoarticolati, rifornendo circa 500 stazioni dislocate su tutto il territorio nazionale. In linea con gli obiettivi ambientali fissati al 2030, l’azienda ha inoltre intensificato lo sviluppo di impianti per la produzione di biometano e biogas. Attualmente sono otto le infrastrutture tra operative, in fase di costruzione o in iter autorizzativo, distribuite tra Italia e Spagna, confermando il ruolo del Gruppo nella transizione energetica anche nel settore dei carburanti alternativi.

Persone e competenze

I risultati raggiunti da Edison sono frutto dell’impegno delle sue persone e della qualità del suo ecosistema. Il Gruppo impiega oltre 6.000 professionisti e prevede circa 300 assunzioni all’anno fino al 2030, con un focus su giovani diplomati e laureati (50%) e con almeno il 40% di nuove risorse femminili ad alta scolarizzazione. Nel biennio 2023-2024, le assunzioni hanno superato le 400 unità l’anno, con quasi la metà avvenute fuori dalle sedi centrali, a conferma del radicamento nei territori. Nel 2024 Edison ha inoltre lanciato la Sustainable Procurement Academy con ALTIS – Università Cattolica, per promuovere la cultura ESG tra i fornitori.

Le persone sono al centro della strategia aziendale: formazione continua, inclusione, welfare flessibile e sostegno alla genitorialità sono pilastri concreti. Tra le nuove iniziative, anche un progetto di social housing per neolaureati, con abitazioni a canone calmierato vicino alla sede di lavoro.

Comunità territori ed ecosistemi naturali

Grazie a una presenza diffusa sul territorio italiano, Edison ha instaurato rapporti solidi con le comunità locali. Nel 2024, il 67% delle comunità coinvolte ha partecipato a iniziative dedicate, come la mostra di reperti archeologici presso la centrale di Presenzano, le visite agli impianti idroelettrici ed eolici durante le Giornate FAI e il bando “Costruiamo il Futuro” a sostegno delle associazioni di Valcamonica e Valcaffaro. Inoltre, sono state realizzate sei iniziative contro la povertà energetica che hanno supportato 1.500 famiglie.

Nel complesso, tra azioni dirette e oneri versati alle amministrazioni locali, Edison ha distribuito circa 80 milioni di euro sul territorio nel 2024. L’obiettivo al 2030 è coinvolgere tutte le comunità che ospitano impianti di grandi dimensioni in progetti di valorizzazione territoriale. Sul fronte ambientale, il Gruppo promuove progetti di tutela del paesaggio e biodiversità, come l’oasi della biodiversità presso un impianto di biometano nel Pavese e l’adesione a Mosaico Verde, con monitoraggi basati su bioindicatori.

Rating Esg

Nel 2024 Edison ha confermato la propria leadership in sostenibilità, come attestano le valutazioni ESG ricevute. L’agenzia Sustainalytics (gruppo Morningstar) ha assegnato al Gruppo un punteggio di 23, posizionandolo nel primo 30% delle multi-utilities a livello globale. Anche Standard & Poor’s Global ha migliorato il punteggio di Edison, ora a 54/100, superiore alla media del settore Electric Utilities. Ecovadis ha riconosciuto un punteggio record di 88 su 100, collocando Edison nel top 1% delle aziende valutate.

Dal 2023 Edison e le controllate Edison Energia ed Edison Next Government hanno ottenuto la certificazione sulla parità di genere secondo la norma UNI PdR 125:2022. La Rendicontazione di Sostenibilità 2024 integra le nuove disposizioni della CSRD e del Dlgs 125/2024, basandosi sul principio della doppia materialità per individuare impatti, rischi e opportunità. Il documento illustra politiche, azioni e performance, oltre a dettagliare il piano di Transizione Climatica, e si inserisce nella Relazione finanziaria integrata.

I risultati strategici e di sostenibilità sono stati presentati oggi a Milano, presso la Ex Manifattura Tabacchi, durante l’evento “Futuro in corso”, dedicato all’innovazione sostenibile e organizzato da Edison Next Government. La giornata ha coinvolto esperti, stakeholder e cittadini su temi quali il futuro urbano, le comunità energetiche, le nuove generazioni, la tutela ambientale e l’impatto sociale, nell’ambito del progetto ESG lanciato quest’anno da Edison.

Per aumentare l’impatto sociale, Edison sostiene la Fondazione EOS, che lavora con le comunità per generare innovazione sociale.

Tra i progetti più rilevanti ci sono “Traiettorie Urbane” a Palermo, rivolto ad adolescenti per riqualificare gli spazi pubblici; “Criscito” a Napoli, per combattere povertà e illegalità nel Borgo di Sant’Antonio Abate; e la riqualificazione del distretto Bicocca a Milano, in collaborazione con Regione Lombardia e Comune, per valorizzare il Polo Cine Audio Visuale presso la Ex Manifattura Tabacchi.