Elkann trova un tesoro nell'auto usata

Un paradosso. Anzi, una sorta di beffarda ironia del destino. Exor fa quasi più soldi con un portale americano di vendite di auto usate online che non con la partecipata Stellantis. Il portale si chiama Carvana ed è quotato a Wall Street: la holding olandese, tramite il fondo Lingotto, vi ha investito 50 milioni di dollari nel marzo 2023, comprando 5 milioni di azioni; che oggi valgono la bellezza di 1,39 miliardi: una plusvalenza latente da record, probabilmente uno degli investimenti finanziari più redditizi di sempre per la finanziaria guidata da John Elkann (in foto).

Il tutto mentre nel frattempo Stellantis crollava in Borsa lasciando sul campo, in soli 20 mesi, circa 40 miliardi di valore. Al punto che oggi la quota in capo a Exor vale solo 3,8 miliardi, quando all'inizio del 2024 ai massimi di Borsa superava 10 miliardi. In altre parole, da un lato si distrugge valore, dall'altro si crea un'enorme ricchezza finanziaria.

Ed è qui il paradosso. Le auto nuove che sforna in numero sempre minore Stellantis valgono in proporzione meno di quanto si guadagna comprando

una quota piccola di un rivenditore di auto usate che opera negli Usa. Che Elkann si trovi più a suo agio con la finanza, che non con l'industria, ormai non è più un mistero. Nel caso di Carvana il tempismo dell'erede di Gianni Agnelli e dei suoi uomini è stato perfetto: nel 2022 era sull'orlo del crac, troppi debiti, perdite per 2 miliardi, con il titolo crollato a pochi dollari per azione. Poi il miracolo. Ristrutturazione lampo e il gruppo che riparte velocemente, segnando un'esplosione borsistica: dai 10 dollari per azione del marzo 2023 (quando Lingotto acquisì poco più del 3%) a oltre 440 dollari cui quota il titolo in questi giorni. Quasi incalcolabile l'exploit in percentuale dell'azione che oggi vede Carvana valere in Borsa oltre 62 miliardi di dollari.

Va precisato che più il titolo saliva a razzo più gli uomini della finanza del Lingotto limavano la partecipazione, portando a casa plusvalenze sontuose. Oggi la posizione è alleggerita a 3,1 milioni di titoli, cioè il 2,2% della piattaforma online, sicché il valore in pancia al fondo di Exor è di oltre 1,3 miliardi. Si tratta della partecipazione più consistente del fondo Lingotto Investment Management Llp con base a Londra che detiene una trentina di partecipazioni finanziarie in giro per il mondo. Tra i titoli a seguire Carvana, spiccano Paramount per un valore di 582 milioni, oggi alle prese con un tentativo di conquista di Warner Bros che vede in testa Netflix nella contesa; quindi, le miniere d'oro di Novagold (350 milioni) e poi piccolissime quote in Nvidia, Microsoft,

Un altro tassello della prossima ondata di risiko bancario si posizioni. È in arrivo il via libera, con raccomandazioni, dalla Bce al Crédit Agricole ad aumentare la propria quota in Banco Bpm oltre il 20% attualmente detenuto. L'isituto francese con una presenza in Italia dovrà rispettare alcune indicazioni in termini di governance come non superare i sette consiglieri nel cda che si rinnoverà ad aprile. La soglia d'opa è del 25% del capitale, limite che secondo la riforma del Tuf dovrà aumentare al 30%, una volta che questo provvedimento completerà l'iter parlamentare.

Amazon, Tesla e Uber. Un giardinetto titoli tipico di un fondo d'investimento che non da ieri è una delle nuove frontiere del mantra di Elkann, che punta molto sugli investimenti finanziari, a compensare le grane e la crisi dell'auto. E come ogni fondo che si rispetti si fa trading sul giardinetto titoli.

Per tornare a Carvana, il futuro sembra presentarsi con il vento in poppa per la società Usa: nei primi nove mesi del 2025 i ricavi sono saliti a 15 miliardi dai 13 miliardi di tutto il 2024.

Per l'intero 2025 le stime indicano ricavi a 20 miliardi con utili netti che dovrebbero passare dai 400 milioni del 2024 a oltre 1 miliardo. Vento in poppa quindi anche se le valutazioni di 60 volte gli utili paiono tirate.