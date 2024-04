Enasarco, bilancio 2023 approvato senza incrementare i contributi

Un deciso no all’aumento dei contributi, questa la scelta presa dall’Assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco nella seduta del 5 aprile in merito al bilancio 2023 con il voto favorevole del 90% dei delegati presenti. È stato approvato il nuovo testo dell’art. 29 del Regolamento delle Attività istituzionali. Ecco tutti gli aggiornamenti.

La modifica

Come anticipato il regolamento è stato modificato in maniera unanime ad eccezione solo dei cinque delegati Cgil, Cisl e Uil e dei rappresentanti delle ditte preponenti, contrari solo i quattro delegati di Confcommercio e Confindustria. Il Presidente della Fondazione Alfonsino Mei ha affermato: “Il bilancio 2023 evidenzia un risultato economico positivo di euro 237 milioni a cui si aggiungono euro 39 milioni di risultato del FIRR, per un valore complessivo di euro 276 milioni. Il patrimonio della Fondazione cresce ad 8,7 miliardi di euro, +5% rispetto al 2022. La riserva legale, corrispondente al patrimonio netto, è pari ad euro 5,8 miliardi, contro euro 5,6 miliardi del 2022 e rappresenta 5,43 volte il valore delle prestazioni previdenziali 2023”. Nei ha poi specificato che "sul fronte della gestione finanziaria i proventi finanziari lordi sono passati da euro 145 ad euro 177 milioni, con un incremento del 20% circa”.

Il bilancio 2023

Considerando il bilancio del 2023 le valutazioni e le stime hanno ammontano a 59 milioni di euro, di questi 53 milioni riguardano l’accantonamento per la perequazione delle pensioni. Per Mei questo è “un tema che si avvia oramai alla soluzione con conseguente recupero del valore accantonato e crescita del patrimonio e della tutela degli iscritti alla Fondazione”. Inoltre durante il 2023 l’Organo amministrativo è intervenuto sulla gestione della Fondazione in merito alla gestione della previdenza e del welfare e a quella del patrimonio degli iscritti.

Le prestazioni previdenziali

In quanto all’adeguamento delle prestazioni previdenziali sono stati importanti il senso di responsabilità e la lungimiranza delle Parti Sociali e del Governo con i sottosegretari del Ministero del Lavoro e dell’Economia. Queste due figure non hanno sminuito l’autonomia gestionale delle Casse. Inoltre la Fondazione, in qualità di corpo intermedio autonomo, può sostenere iniziative sussidiarie di interesse generale, senza fruire di entrate provenienti dall’ambito politico-istituzionale.

Infine Enasarco, ricorda in una nota, è in grado di generare valore per la collettività rappresentata.