Enel: per Bloomberg è “effetto-Cattaneo”, in due anni rendimento sopra il 50%

Enel si conferma protagonista della scena economica internazionale, con una crescita del valore di mercato pari al 35% dall’arrivo di Flavio Cattaneo alla guida del gruppo nel maggio 2023. A certificare questo risultato è Bloomberg, attraverso il suo “Ceo Scorecard”, il report che valuta l’impatto della leadership dei Ceo delle principali aziende quotate a livello globale, basandosi su dati oggettivi e performance concrete.

Secondo l’analisi, Enel ha raggiunto una capitalizzazione di mercato pari a 83,2 miliardi di euro, grazie a una strategia manageriale definita da Bloomberg come “pragmatica e selettiva”, articolata su quattro pilastri: creazione di valore per gli azionisti, investimenti mirati, ottimizzazione del portafoglio e rafforzamento nei mercati strategici.

I numeri parlano chiaro: chi avesse investito 1.000 euro in Enel nel maggio 2023, al momento dell’insediamento di Cattaneo, oggi disporrebbe di un controvalore pari a 1.535,31 euro, considerando anche il reinvestimento dei dividendi lordi. Un rendimento superiore al 50% in due anni, che sale al 60% se calcolato dalla pubblicazione delle liste del 13 aprile 2023.

Solidità finanziaria e dividendi competitivi

In un contesto caratterizzato da forte volatilità e tensioni geopolitiche, Enel ha saputo distinguersi per capacità di generazione di cassa e attrattività verso gli investitori. La società ha distribuito dividendi per un totale di 0,90 euro per azione, con un dividend yield annuale del 5,7%, ben al di sopra della media del settore. Un risultato che testimonia la solidità dell’azienda e l’efficacia delle scelte strategiche.

Da segnalare anche l’impegno personale del Ceo Cattaneo, che ha acquistato azioni Enel ed Endesa per un controvalore complessivo di circa 40 milioni di euro, dimostrando piena fiducia nel piano industriale del gruppo.

Leadership Esg a livello globale

Uno dei capitoli più apprezzati dell’analisi di Bloomberg riguarda i parametri Esg (ambientali, sociali e di governance), nei quali Enel primeggia a livello internazionale. Con un rating ambientale di 7,13 su 10, la società si posiziona davanti al 99% dei competitor, confermandosi leader nella transizione verso un’energia sostenibile.

Ottimi risultati anche sul fronte sociale (punteggio 5,70, superiore al 96% del settore) e sulla governance (6,98, davanti all’82% dei concorrenti), grazie a processi decisionali trasparenti e a una struttura di controllo efficace. Enel si consolida così come riferimento globale non solo per le performance finanziarie, ma anche per l’impegno nella sostenibilità integrata.

Governance equilibrata e compensi allineati al mercato

Il report di Bloomberg evidenzia anche la qualità della governance di Enel, con un consiglio di amministrazione ben bilanciato: nove membri, di cui quattro donne, e un’età media di 61 anni.

Quanto alla remunerazione del vertice aziendale, a Cattaneo è stato riconosciuto un compenso di 3,6 milioni di euro nel 2024 (di cui 3,3 milioni tra salario fisso e bonus), cifra che lo colloca al quindicesimo posto nella classifica dei top manager del Ftse Mib.