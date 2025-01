Nasce Fastweb + Vodafone: cosa cambia adesso per gli utenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il closing è avvenuto il 31 dicembre 2024 ma inizia oggi il processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone Italia che si ritrovano adesso insieme dopo l'acquisizione da parte di Swisscom, la principale società di telecomunicazioni svizzera già proprietaria di Fastweb.

Quali novità

Con una nota riportata sul nuovo sito web fastwebvodafone.it, la nuova integrazione dovrebbe generare un valore molto alto per tutti gli stakeholder. " Grazie alle economie di scala, a una struttura dei costi più efficiente e alle sinergie di circa 600 milioni di euro l'anno a regime, rese possibili dall'integrazione, avrà la capacità finanziaria per continuare ad investire in infrastrutture ed innovazione, a beneficio del mercato, dei consumatori e delle imprese in Italia" .

I consumatori e le imprese avranno nuovi servizi innovativi a prezzi competitivi: attualmente sono più di 20 milioni le linee mobili e circa 5,6 milioni quelle fisse di Fastweb e Vodafone: l'acquisizione le farà essere il primo operatore italiano a livello di infrastrutture potendo avere a disposizione oltre 20mila siti radiomobili e una rete fissa maggiore di 74mila chilometri come copertura. Secondo i dati Agcom del dicembre 2024, Fastweb + Vodafone hanno il 30,1% di quote di mercato sulla telefonia mobile (26,4% di Vodafone e 3,7% di Fastweb) rispetto al 27,1% di Tim e il 23,7% di Wind Tre.

Le parole degli amministratori delegati

" Con il closing ufficiale si completa la più importante operazione di consolidamento degli ultimi anni sul mercato delle telecomunicazioni in Italia": lo ha dichiarato Walter Renna, Ceo di Fastweb + Vodafone commentando il closign dell'acquisizione. " Già a partire dai prossimi giorni lavoreremo per avviare il processo di integrazione tra le due società, liberarne rapidamente il potenziale e offrire ai clienti in tutti i segmenti di mercato servizi ancora più innovativi e dalle prestazioni elevate. Fastweb + Vodafone sarà un'azienda basata su una cultura improntata all'inclusione e trasparenza, al cui centro ci saranno le persone, la loro esperienza e competenza ".

Parole d'elogio anche da parte di Christoph Aeschlimann, Ceo di Swisscom, che si è detto " molto soddisfatto della concretizzazione del closing perchè rafforza l'intero Gruppo Swisscom. Il miglior posizionamento in Italia genererà valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder facendo aumentare i flussi di cassa e i dividendi in futuro ". Da questo momento le due società saranno gestite dallo stesso comitato esecutivo facendo riferimento al nuovo brand Fastweb + Vodafone: singolarmente, i marchi attualmente in uso, quindi Fastweb e Vodafone, saranno utilizzati a livello commerciale.

Cosa devono sapere i clienti

Nessun cambiamento evidente per i clienti, al momento, i cui contratti

rimarranno assolutamente invariati fino a eventuali modifiche future che saranno comunicate tempestivamente come hanno fatto sapere le due aziende. Le app e i siti web continueranno, dunque, a funzionare come prima del closing.