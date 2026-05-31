Festa del galoppo il 2 giugno all’ippodromo Snai San Siro

L’Ippodromo Snai San Siro martedì 2 giugno celebra la Festa della Repubblica con una giornata di grande sport ed emozioni perché l’impianto milanese ospiterà la 143ª edizione del Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica con lo spettacolo ippico che sarà accompagnato da tante attività per grandi e piccoli in un’area museale a cielo aperto. L’evento, sostenuto dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, direzione generale per l’ippica, vedrà la partecipazione di importanti personalità istituzionali, tra cui il sottosegretario all’Agricoltura con delega all'ippica, senatore Patrizio Giacomo La Pietra.



A partire dalle ore 12, il pubblico potrà passeggiare tra le installazioni artistiche diffuse del progetto “Cavalli di Design - Leonardo Horse Project”, immergersi nella storia degli Ippodromi Snai e della grande ippica grazie alla GAMI -Galleria Archivio Multimediale Ippodromo e alla mostra fotografica celebrativa dei 100 anni dell’impianto di Piazzale dello Sport. Non solo, chi ama storia e l’architettura, potrà salire a bordo di un’elegante carrozza storica per ammirare lo splendore architettonico del complesso.

Grande attenzione anche ai visitatori più piccoli a cui è dedicata, all’interno del Paddock, l’area a tema “Antica Roma” dove bambine e bambini possono allenarsi come veri gladiatori con prove di abilità, giochi di movimento e sfide divertenti guidati da animatori in costume mentre in un laboratorio creativo possono realizzare le tradizionali corone di alloro simbolo di vittoria. A completare le iniziative per il pubblico più giovane il Battesimo della Sella con gli istruttori del Centro Ippico Lombardo.

L’energia delle esibizioni itineranti della Brianza Parade Band con i suoi 30 elementi coinvolgerà il pubblico tra una corsa e l’altra, mentre per una dolce pausa è disponibile un Candy Corner. La musica accompagnerà gli spettatori fino alla sera, con la performance di DJ Fuat Sunay nella suggestiva cornice dell’area della fontana, dove si trova anche un’area relax con cuscini colorati. Qui, i visitatori troveranno la fumettista Genny Ciociola pronta a realizzare simpatiche caricature dallo stile unico e raffinato e il Photoboot 360° di EQUtv per un ricordo della giornata. Accanto alla Tribuna principale, in collaborazione con Panathlon Club Milano, ANSMeS - Milano e UNSV Milano - Sezione Edoardo Mangiarotti, sarà poi allestita una pedana olimpica di scherma dove nel pomeriggio i giovani atleti delle società schermistiche CdS Mangiarotti e Club Scherma Sesto si esibiranno in assalti liberi e simulazioni di gara di spada e fioretto. Il pubblico potrà anche imparare i primi rudimenti di scherma e provare l'emozione di tirare assalti in pedana con materiale idoneo ai principianti.

In omaggio all’eleganza che accompagna il mondo dell’ippica, i visitatori troveranno ai piedi della Palazzina del Peso anche uno spazio dedicato a cappelli e cerchietti: tributo a uno degli accessori più iconici delle giornate alle corse, simbolo di stile e tradizione, da poter provare e acquistare. Testimonial della giornata sarà Petra Loreggian, conduttrice radiofonica e voce di Rds, che accompagnerà il pubblico nei momenti più emozionanti delle premiazioni del Derby Italiano e del Premio Presidente della Repubblica.

Protagonista della riunione di corse sarà la 143ª edizione del Derby Italiano, una delle più importanti nel panorama nazionale di galoppo storicamente disputata all’Ippodromo Capannelle di Roma: è il “Nastro Azzurro” dell’ippica italiana con i cavalli di 3 anni che si confrontano sui 2.200 metri in una prova che testa velocità e resistenza. In programma anche il Premio Presidente della Repubblica: un Gruppo 3 intergenerazionale dall’alto tasso tecnico, in cui si cimentano i cavalli anziani di 4 anni ed oltre sulla distanza di 1.800 metri, che ne fa una delle prove più prestigiose della primavera di galoppo italiano

In evidenza poi le quattro listed di “classe 1” in pista grande: il Premio Carlo D'Alessio riservato ai cavalli di 4 anni e oltre che si confrontano sui 2.800 metri, il Premio Mauro Sbarigia per i cavalli di 3 anni sul miglio, il Premio Tudini, supportato da Tattersalls IRE September Yearling Sale, con protagonisti i cavalli di 3 anni ed oltre in pista dritta sui 1.200 metri e la prova per i 2 anni impegnati sui 1.100 circa in pista dritta valida come Premio Alessandro Perrone. Completano il programma il Premio Edmondo Botti, Handicap Principale sui 2.000 metri e il Premio Domenico e Sergio Arnaldi aperto a gentlemen e amazzoni sui 2.400. Infine, l'atteso Premio Fegentri Lady Riders, riservato alle sole amazzoni sempre in sella a cavalli di 4 anni ed oltre ma sulla distanza di 1.800 metri in pista media. Ad aprire il programma sportivo, una corsa ponies.

Dove: Piazzale dello Sport 16, Milano

Quando:

martedì 2 giugno 2026: apertura dei cancelli ore 12:00.: 10 euro. Ingresso gratuito per minori, over 70 e persone con disabilità certificata con un solo accompagnatore