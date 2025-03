Fiera Milano, nel 2024 ricavi a 273,2 milioni e crescita dei congressi

Crescita delle performance in tutte le linee di business nel 2024 per Fiera Milano nonostante la stagionalità degli anni pari con l’assenza di alcune importanti manifestazioni biennali e pluriennali, guidance superate e proposta di dividendo rivista al rialzo a circa 14 milioni di euro. È quanto emerge dall’approvazione da parte del consiglio di amministrazione del Progetto di bilancio per l’esercizio 2024 con la proposta di distribuire un dividendo di 0,20 euro per azione, in aumento rispetto a una previsione di 0,14 euro.

In cifre, i ricavi sono pari a 273,2 milioni di euro, superiori alla guidance di 255-265 milioni di euro, rispetto ai 283,8 milioni del 2023; Ebitda a 83,6 milioni di euro, superiore alla guidance di 75-80 milioni, rispetto ai 97,1 milioni del 2023; risultato netto delle attività in continuità pari a 19,1 milioni di euro, rispetto ai 29 milioni del 2023; indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 161: disponibilità finanziaria netta al 31 dicembre 2024 pari a 77,8 milioni di euro, superiore alla guidance di 65-70 milioni di euro, rispetto agli 80,9 milioni di euro registrati al 31 dicembre.

“Il 2024 ha confermato la solidità del nostro modello di business e la capacità di Fiera Milano di crescere e creare valore anche in un contesto caratterizzato dalla tipica stagionalità degli anni pari. Nonostante l’assenza di alcune manifestazioni biennali e pluriennali di rilievo, tutte le nostre principali linee di business – manifestazioni organizzate, ospitate, congressi, servizi ed estero – hanno registrato una crescita significativa, con performance superiori alle attese. Il comparto congressuale, in particolare, ha segnato un incremento record di oltre il 30%, contribuendo a rafforzare ulteriormente il ruolo di Milano come hub internazionale per grandi eventi”, commenta Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano.

“Questi risultati ci hanno permesso di superare le guidance fornite al mercato e di proporre un dividendo in aumento, a testimonianza della nostra capacità di generare valore per gli stakeholder. Il 2024 è stato un anno di consolidamento strategico: abbiamo proseguito nel percorso di sviluppo delineato dal Piano Strategico 2024-2027, investendo nell’ampliamento del portafoglio eventi, nell’espansione internazionale e nel rafforzamento del comparto servizi, elementi chiave per la crescita futura - aggiunge l’amministratore delegato -. In parallelo, abbiamo accelerato il nostro impegno nella sostenibilità, raggiungendo pienamente gli obiettivi fissati per l’anno: dalla riduzione delle emissioni di CO₂ alla crescita della quota di energia rinnovabile utilizzata, fino al miglioramento dell’equilibrio di genere nelle posizioni manageriali. La sostenibilità è ormai un pilastro della nostra strategia e una leva competitiva che ci permette di creare valore nel lungo termine”.

“Un altro traguardo di grande rilevanza è rappresentato dagli accordi siglati con il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che ci vedrà protagonisti in un evento di portata globale - prosegue Conci -. I nostri spazi ospiteranno alcune delle competizioni più prestigiose, come lo Speed Skating e alcune partite di Ice Hockey, mentre il centro congressi Allianz MiCo sarà il cuore della comunicazione dei Giochi, accogliendo i media italiani e internazionali. Questo rappresenta per Fiera Milano una straordinaria opportunità di visibilità e posizionamento, rafforzando la nostra capacità di attrarre eventi di rilievo internazionale e confermandoci come una piattaforma strategica per lo sviluppo del territorio. Guardiamo al futuro con grande fiducia: il 2025 si preannuncia come un anno di ulteriore crescita, sostenuto da un calendario fieristico particolarmente ricco. Tra i momenti di rilievo, il ritorno di manifestazioni biennali organizzate come Host, Sicurezza e Made Expo, il rientro a Milano della pluriennale e itinerante Gastech e l’espansione delle nostre attività a livello internazionale. Proseguiremo con determinazione lungo il percorso di sviluppo tracciato, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il posizionamento di Fiera Milano tra i principali player fieristici globali e di rafforzare il nostro ruolo di piattaforma di connessione e innovazione per imprese e territori”.

Nel 2024 si sono svolte 68 manifestazioni fieristiche (38 in Italia e 30 all’estero, suddivise in 42 direttamente organizzate e 26 ospitate) e 152 eventi congressuali (di cui 68 con annessa area espositiva) per un totale complessivo di 1.844.360 metri quadrati totali occupati. In questo scenario positivo, il 2025 si configura come un anno di ulteriore sviluppo, sostenuto da un calendario fieristico particolarmente ricco e da un effetto di stagionalità positivo degli anni dispari, determinato dalla presenza delle principali manifestazioni biennali organizzate da Fiera Milano. L’esercizio beneficerà, inoltre, dell’ampliamento del portafoglio eventi con nuove manifestazioni organizzate, tra cui Net Zero, Transpoquip (Brasile) e Host Arabia (Arabia Saudita), e del ritorno a Milano di eventi di rilevanza internazionale, come Gastech, manifestazione itinerante già ospitata nel 2022, e dell’introduzione dell’edizione primaverile di Artigiano in Fiera tra le manifestazioni ospitate. Per il settore congressuale si prevedono risultati stabili, anche grazie alle opportunità legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Fiera Milano e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno siglato un accordo di partnership per l’avvio di una collaborazione strategica.

“La partnership aiuterà in maniera significativa la promozione dell’immagine italiana come hub di innovazione e dinamismo, oltre a rafforzare il legame tra tradizione e modernità che caratterizza il progetto e l’anima di Milano Cortina 2026. Diventando partner di Milano Cortina 2026 Fiera Milano - si sottolinea in una nota - fortifica la propria identità e conferma la sua capacità di essere a tutti gli effetti una realtà internazionale in grado di ospitare e realizzare non solo appuntamenti fieristici ma anche sportivi, culturali e musicali. Parallelamente, proseguirà il percorso di sviluppo dei servizi e della nuova linea di business entertainment, con un’estensione della stagione di eventi all’aperto, programmata da maggio a settembre, a conferma dell’impegno del Gruppo nell’ampliare e diversificare la propria offerta”

Al 31 dicembre 2025, il Gruppo prevede Ricavi nel range 320-340 milioni di euro ed un Ebitda nel range 110-120 milioni di euro.

Va avanti il Piano di Sostenibilità Integrato 2024-2027, articolato su 30 obiettivi strategici ciascuno dei quali progettato per supportare le linee guida del Piano Strategico 2024-2027, integrando la sostenibilità nei processi aziendali e contribuendo alla crescita responsabile del business.

I progressi sullo stato di avanzamento sono rendicontati all’interno della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, predisposta per la prima volta in conformità con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e approvata dal consiglio di amministrazione.