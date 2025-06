La filiera Stellantis si aggrappa a Filosa

Ascolta ora 00:00 00:00

«È un orgoglio sapere che Antonio Filosa, per Stellantis, e Luca De Meo, per Renault, due top manager italiani, gestiscono in Francia altrettanti gruppi automobilistici europei. L'auspicio, a questo punto, è che si crei un asse con sinergie a beneficio del territorio piemontese». Monica Mailander, presidente della Fondazione Gino Macaluso e, da aprile, a capo della nuova associazione «Vehicle Valley Piemonte», ha accolto con soddisfazione la nomina del manager campano al volante di Stellantis. Insieme a una delegazione della «Vehicle Valley Piemonte», come prima missione estera per promuovere l'indotto automotive piemontese, Mailander è stata nel Michigan per incontrare, tra gli altri, proprio Filosa, allora responsabile del mercato Usa. «Filosa è un manager italiano - sottolinea la presidente - ma con 25 anni di esperienza prevalentemente nel mondo, quindi un grande conoscitore del gruppo, da Fiat a Fca e poi Stellantis, sia delle dinamiche sia delle strategie mondiali. Un manager globale a tutti gli effetti. Da parte nostra, come distretto, vogliamo contribuire a risollevare le sorti del settore e dello stesso gruppo con le competenze di cui disponiamo. Noi siamo pronti e speriamo che i nostri propositi incontrino le strategie di Filosa. Tutto è partito da Torino e ora è giunto il momento che tutto torni nel capoluogo piemontese. Notiamo una sensibilità rinnovata verso il nostro territorio e le sue capacità produttive».

L'incontro di aprile ad Auburn Hills, quartier generale di Stellantis negli Usa, ha permesso alla rappresentanza piemontese, composta da istituzioni e imprenditori, di conoscere gli aspetti umani di colui che, un mese dopo, sarebbe stato nominato dal presidente John Elkann ceo del gruppo. «Una persona molto disponibile, concreta, capace di ascoltare e veloce nel catturare le situazioni - rileva Mailander -; tutti i requisiti, insomma, che un manager di quel livello deve avere. Un'ottima impressione, dunque. La persona giusta per gestire un momento molto complicato del settore. La speranza, ripeto, è che abbia un'attenzione per il nostro distretto, un patrimonio unico al mondo. Il giorno dell'incontro, inoltre, non abbiamo notato in lui, nonostante le voci insistenti, atteggiamenti che facessero preludere a una possibile nomina». Alla presidente della «Vehicle Valley Piemonte», infine, la domanda se Filosa riuscirà a cancellare i tanti errori strategici commessi dal suo predecessore, Carlos Tavares, soprattutto in Italia. «Ce lo auguriamo tutti - la risposta -; sicuramente è più simpatico».

Prima novità, intanto, nel management di Stellantis: Sèbastien Jacquet, con effetto immediato, è stato nominato responsabile Qualità al posto del nuovo ceo Filosa. Jacquet vanta anni di esperienza nei settori qualità, ingegneria, tecnologia automobilistica, ricerca e sviluppo, e gestione di progetti. In attesa del 23 giugno, giorno dell'insediamento come ceo, Filosa dopo le visite in Francia, Italia (Mirafiori) e Spagna, ieri è stato in Germania.

Quindi il rientro negli Stati Uniti, a Detroit, in attesa dei prossimi «Tour d'ascolto», tra cui quello in Cina. Sempre il 23 giugno Filosa comunicherà - tra conferme e new entry - la composizione del nuovo team. Entro quella data, inoltre, si potrebbero avere news sul «Piano Italia» aggiornato.