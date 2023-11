Fincantieri lancia Respect For Future, per una cultura più equa, inclusiva e vicina alle donne

Fincantieri lancia Respect For Future, per una cultura del lavoro più equa, inclusiva e vicina alle donne

Ascolta ora: "Fincantieri lancia Respect For Future, per una cultura del lavoro più equa, inclusiva e vicina alle donne"

Si terrà domani, giovedì 23 novembre, l'evento di Fincantieri finalizzato alla presentazione di Respect For Future. Un'iniziativa importante, che avrà come punto cardine il "rispetto". Una tematica di grande rilevanza, considerato il periodo che stiamo vivendo e i recenti fatti che hanno scosso le cronache nazionali.

Fincantieri con le donne

Respect For Future anticipa la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si terrà invece il prossimo 25 novembre. Fincantieri, sensibile alla tematica, userà questa occasione per mostrare ancora una volta il proprio impegno per la diversità, l'equità e l'inclusione. Nella giornata di domani, dunque, verrà lanciato il progetto Respect for future, che riguarderà anche questo ambito.

Mediante Respect for future, l'azienda metterà in campo tutte quelle strategie atte a promuovere l'uguaglianza ma anche a riconoscere, prevenire e combattere tutte le possibili forme di violenza. Il rispetto sarà il punto centrale dell'intero progetto, che andrà a promuovere la libertà individuale di ogni persona, oltre che condannare e contrastare ogni tipologia di sopraffazione.

Gruppo Fincantieri, dunque, intende agire con la prevenzione, necessaria per bloccare sul nascere ogni forma di violenza, sia questa fisica, psicologica o economica. Per fare ciò, saranno fondamentali degli interventi mirati, con la creazione di reti di ascolto e sostegno, ma anche con la possibilità di offrire alle donne una scelta di vita di versa, libera.

Saper gestire le emozioni

Altro tema caro a Fincantieri è la capacità dell'uomo di saper gestire le emozioni. Si tratta di un punto su cui è fondamentale intervenire a scopo preventivo, così che certe tragedie non si ripetano. La gestione delle emozioni deve essere allenata, migliorata. Secondo Gruppo Fincantieri, intervenire presto e in modo mirato sui soggetti a rischio potrebbe davvero fare la differenza.

Rispetto

Ma è il "rispetto" il punto su cui vuole focalizzarsi Fincantieri. Equità, inclusione, rispetto sul posto di lavoro. Questi sono i temi centrali.

Per il futuro, Fincantieri si pone l'obiettivo di riuscire a sostenere le persone disabili, favorire l'intergenerazionalità, valorizzare le diversità culturali e usare un linguaggio che riesca a unire tutti. Non ci sarà più posto per i pregiudizi e per gli stereotipi. La giornata di domani, dunque, sarà molto importante dal punto di vista sociale. Un punto di partenza verso una nuova cultura relativa al mondo del lavoro.