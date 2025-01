Fininvest, nuovo patto tra Marina e Pier Silvio: durata 3 anni senza recesso

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli eredi di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio, blindano l'impero di famiglia, che dalla holding Fininvest a cascata controlla Mfe, Mediolanum e Mondadori. Lo scorso 13 gennaio, infatti, i due hanno stipulato un nuovo patto parasociale che risolve il precedente, disciplinando "l'esercizio congiunto dell'influenza dominante" su Fininvest.

Il patto parasociale, si legge nel testo, è "valido ed efficace per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, restando escluso qualsivoglia diritto di recesso in capo alle Parti prima della scadenza di tale termine". In pratica, non ci sarà più il diritto di recesso e il patto avrà durata triennale. Patto che ha per oggetto il 76,52% di Fininvest.