Franchetti firma un accordo vincolante per il 100% di Matildi+Partners

Ascolta ora 00:00 00:00

Franchetti punta ad acquisire Matildi+Partners S.r.l.. La multinazionale veneta specializzata nello sviluppo software ed engineering design ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Matildi, azienda bolognese attiva nella progettazione strutturale, manutenzione e consulenza tecnica, nonché di monitoraggio strutturale e di coordinamento della sicurezza di ponti e viadotti.



Formalmente costituita nel 2023, Matildi+Partners raccoglie l’eredità delle attività professionali curate dal Prof. Giuseppe Matildi in qualità di Studio Matildi e, ancor prima, dal padre Pietro (fondazione 1950). A fronte di questa lunga storia, l’azienda vanta una consolidata esperienza professionale e un ruolo apicale nell’innovazione nel campo della progettazione di infrastrutture, elementi che ne sottolineano il valore intrinseco. Un aspetto distintivo dell'azienda è il suo impegno continuo nell'innovazione tecnologica. Matildi+Partners è attiva sia in Italia sia a livello internazionale e partecipa a gare e progetti in vari paesi.

Paolo Franchetti

Il capitale sociale di Matildi è diviso tra i due partner Giuseppe Matildi (60%) e Carlo Vittorio Matildi (40%). Al 31 dicembre 2023 Matildi+Partners S.r.l. ha generato ricavi delle vendite per Euro 1.488.049, un EBITDA pari a Euro 491.006, un utile pari a Euro 438.632, un indebitamento finanziario netto pari a Euro 623.264, un patrimonio netto pari a Euro 529.145. L’acquisizione permette al gruppo Franchetti di ampliare ulteriormente lo spettro di servizi ingegneristici e competenze tecnologiche, soprattutto per quanto riguarda la gestione complessiva delle strutture e dei ponti in acciaio, rafforzando ulteriormente la catena del valore nonché l’offerta verso i clienti.Paolo Franchetti, presidente e amministratore delegato di Franchetti S.p.A.: "Questa operazione arricchisce Franchetti SpA con un partner leader nella progettazione di ponti e strutture in acciaio composto da un team di professionisti esperti, coeso e riconosciuto sul mercato, che opera da anni in piena sintonia con la guida del Prof. Giuseppe Matildi. Con Matildi+Partners portiamo valore in ambiti fondamentali: la progettazione specialistica in acciaio sia per ponti nuovi che per il miglioramento e adeguamento di ponti esistenti, e la stima accurata dei costi di costruzione, manutenzione e rifacimento, un aspetto raro da trovare sul mercato. L’esperienza di Matildi, maturata a stretto contatto con i costruttori, è unica e particolarmente preziosa. L’acciaio, con le sue caratteristiche di affidabilità, è destinato a giocare un ruolo sempre più centrale nella costruzione di nuovi ponti e nel rifacimento di quelli obsoleti Matildi+Partners possiede una competenza verticale e altamente specializzata su questo materiale, sia dal punto di vista dei costi che della progettazione costruttiva. L’integrazione di queste competenze con l’esperienza di Franchetti SpA nella manutenzione predittiva e nell’ottimizzazione delle limitate risorse economiche permetterà di creare sinergie di straordinaria affidabilità e concretezza e un’offerta unica per il mercato, sia in Italia che all’estero. Il nostro impegno nel campo dell’M&A non si conclude qui. Continueremo a esplorare nuove opportunità, anche a livello internazionale, per sostenere i piani di crescita del gruppo e rafforzare la nostra leadership”.

Indicativamente il 2 dicembre 2024 sarà perfezionato il trasferimento a favore della Società del 67% del capitale sociale della Target da parte di Giuseppe Matildi per una quota pari al 32% del capitale sociale della Target e da parte di Carlo Vittorio Matildi per una quota pari al 35% del capitale sociale della stessa. Il 30 giugno 2027 sarà perfezionato il trasferimento a favore della Società della restante parte del capitale sociale. Il prezzo per l’acquisizione di Matildi+Partners è fissato in massimi Euro 4.240.000, corrispettivo basato su multipli pari a circa 6 volte il multiplo EV/EBITDA rispetto ai valori attesi nell’esercizio corrente (sia per PFN sia per EBITDA).

L’importo finale dell’esborso - che verrà corrisposto dalla Società con mezzi propri ed eventualmente anche attraverso ricorso a finanziamenti bancari - sarà definito anche in relazione al valore della Posizione Finanziaria Netta (PFN) della società target al 31 dicembre 2024, con meccanismo di eventuale aggiustamento del prezzo.