Generalfinance, Paolo Alberto De Angelis entra come advisor

Generalfinance, intermediario finanziario vigilato, quotato sul segmento STAR di Euronext Milan e specializzato nel settore del factoring, annuncia l’ingresso di Paolo Alberto De Angelis nel team dove affiancherà l’amministratore delegato e la direzione commerciale. La sua missione sarà quella di gestire e rafforzare i rapporti con enti, istituzioni e fondi per promuovere lo sviluppo del business nel settore del factoring rivolto a aziende in difficoltà, con un focus particolare sull’area del Centro Sud Italia.



De Angelis vanta una lunga ed ampia esperienza nel mondo bancario e finanziario, avendo ricoperto ruoli apicali in realtà internazionali e nazionali quali Mediocredito Centrale/ Banco di Sicilia, BNL BNP Paribas, BancaRoma/Capitalia. DG della Banca Popolare di Bari commissariata per la trasformazione in SpA e conseguente salvataggio ha poi avviato e lanciato con successo in Invitalia il Fondo Salvaguardia Occupazione e Rilancio Imprese in Difficoltà ed il Fondo Cresci al Sud, realizzando in tre anni oltre venti operazioni salvaguardando oltre 3400 posti di lavoro ed attivando investimenti privati per 200 milioni. Inoltre, dopo aver partecipato attivamente a molti Consigli di Amministrazione è attualmente Consigliere di Amministrazione della quotata Maire Tecnimont SpA.



Massimo Gianolli, amministratore delegato di Generalfinance, ha così commentato: “L’inserimento di Paolo Alberto De Angelis, persona di esperienza e standing umano e professionale di straordinario livello darà ulteriore slancio alla nostra capacità di penetrazione relazionale e commerciale. Sono convinto che Paolo porterà un importante contributo unendosi al team di collaboratori altamente qualificato, come è quello oggi di Generalfinance, e ci permetterà di ottenere risultati solidi e di lunga prospettiva”. Paolo Alberto De Angelis, Senior Advisor di Generalfinance: “Sono felice di entrare nel team di Generalfinance.

Credo che in questo momento, di fronte alle grandi sfide delle transizioni ambientale e digitale,sia molto importante per le imprese poter contare sul sostegno di professionalità consolidate e team di eccellenza come quello in cui entro. Ho lavorato da sempre alla crescita delle imprese e ringrazio in modo particolare Massimo Gianolli per questa prestigiosa e feconda opportunità”.