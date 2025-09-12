Giorgio Armani: ecco il testamento. "A Dell'Orco il 40% dei diritti di voto"

Giorgio Armani, ecco il testamento. Alla fondazione Giorgio Armani va l'intera proprietà di Giorgio Armani Spa, 9,9% di azioni in proprietà, 90% in nuda proprietà delle azioni di cui l'usufrutto è assegnato a Pantaleo dell'Orco, ai 3 nipoti dello stilista e alla sorella Rosanna. Il compagno e braccio destro di Giorgio Armani, Pantaleo dell'Orco, avrà il 40% dei diritti di voto nell'azienda della moda fondata dallo stilista.

Il 30% dei diritti spetteranno alla Fondazione, il 15% ciascuno ai nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. Azioni senza diritto di voto sono state assegnate a Roberta Armani e a Rosanna Armani.

Articolo in aggiornamento