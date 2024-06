Il Gruppo BF e Digit’Ed S.p.A. siglano una partnership per la formazione professionale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Gruppo BF e Digit’Ed S.p.A., leader nel settore dell'educazione e parte del portafoglio del fondo Nextalia Private Equity, gestito da Nextalia SGR S.p.A., hanno annunciato una nuova collaborazione. La partnership mira a migliorare e ampliare le opportunità di formazione professionale, combinando le competenze e le risorse delle due aziende per offrire soluzioni innovative e di alta qualità nel campo dell'educazione.

Cosa prevede l'accordo

FieldEd con un accordo di servizi pluriennale si impegna a fornire servizi di formazione professionale a BF Educational. In cambio, BF Educational si impegna ad acquistare tali servizi esclusivamente per tutto il Gruppo BF, garantendo pagamenti minimi che aumenteranno nel tempo. BF ha venduto l'intero capitale di FieldEd per 16 milioni di euro, che saranno pagati in otto rate semestrali fino al 31 dicembre 2027. Digit’Ed utilizzerà risorse proprie per i pagamenti. BF ha fornito a Digit’Ed una serie di dichiarazioni e garanzie relative a FieldEd, conformi alle prassi di mercato per operazioni simili, e ha accettato un obbligo di non concorrenza per tre anni, riguardante le attività di FieldEd e Digit’Ed.

BF Educational e FieldED

BF Educational è una società del Gruppo BF, creata per sviluppare un'offerta formativa nel settore agritech. Si concentra su tre principali aree di business: alta formazione, ricerca e formazione professionale. Questo obiettivo è parte del piano industriale 2023-2027 del Gruppo BF, approvato il 21 luglio 2023. FieldEd è invece una società costituita recentemente con l'obiettivo di concentrare in una differente legal entity le attività di BF Educational legate alla formazione professionale. “La nostra missione è fornire formazione di alta qualità che supporti la crescita professionale e personale dei dipendenti” ha dichiarato Gianandrea De Bernardis, presidente esecutivo Digit’Ed. "Siamo entusiasti di collaborare con il Gruppo Bonifiche Ferraresi, un’azienda che condivide la nostra visione di innovazione e sviluppo continuo. Insieme, Digit’Ed e Bonifiche Ferraresi si impegnano a promuovere un ambiente di apprendimento dinamico e innovativo, capace di adattarsi alle sfide del mercato e di supportare la crescita e il successo del Gruppo BF Spa", ha concluso.

Mentre ​Federico Vecchioni, amministratore delegato di BF, ha affermato: "Con l’avvio della partnership strategica con Digit’Ed entra a pieno regime l’attività di qualificazione professionale del capitale umano del Gruppo BF”.