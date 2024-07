Gruppo BF: un nuovo approccio per l'Africa. Partnership paritaria e sviluppo sostenibile

Ascolta ora 00:00 00:00

Il piano internazionale del Gruppo BF interessa quattro macroaree geografiche: Africa, Eurasia, America Latina e Medio Oriente. Concentrandoci sull'Africa, possiamo osservare come storicamente si siano susseguiti tre approcci molto diversi nei confronti di questo continente tra cui quello di BF.

L'approccio di BF

Il primo approccio è stato quello coloniale, caratterizzato dallo sfruttamento delle persone e delle risorse, una pratica che purtroppo continua a persistere anche oggi. Questo modello ha lasciato profonde cicatrici e ha contribuito a creare disuguaglianze che ancora affliggono molte nazioni africane. Il secondo, invece, è di natura umanitaria, basato sull'assistenza misericordiosa. Questo tipo di intervento, sebbene indispensabile nel fornire sollievo immediato e alleviare le sofferenze, non affronta le cause profonde delle problematiche esistenti, limitandosi a curare i sintomi senza risolvere le radici delle difficoltà. L'approccio di BF, invece, si distingue nettamente dai precedenti. Si basa su una vera partnership paritaria, fondata su un'amicizia reale e concreta, cementata dall'azione comune e dal reciproco ed equilibrato vantaggio. Questo modello si costruisce sul patrimonio di competenze professionali e sui valori che guidano il Gruppo: rispetto e attenzione verso le comunità nelle lo stesso opera. L'obiettivo è creare un impatto positivo e sostenibile, promuovendo lo sviluppo locale e collaborando fianco a fianco con i partner africani di BF per un futuro migliore. Questo approccio vale per l’Italia e anche per l’Africa.

Filiera agroalimentare e BF Educational

BF investe anche nella filiera agroalimentare locale, importando dall'Italia tecnologie, competenze e mezzi tecnici. Ogni risorsa viene messa a disposizione delle comunità locali, lasciando loro sia i prodotti ottenuti sia le conoscenze acquisite. Inoltre, l'azienda dedica particolare attenzione alla formazione tecnica e manageriale delle classi dirigenti locali attraverso il programma BF Educational. Questo impegno risponde alle esigenze dei governi locali, assicurando la produzione e l'approvvigionamento interni senza esportare prodotti agricoli dai paesi africani. BF valorizza le risorse umane locali e collabora strettamente con le organizzazioni della società civile nelle comunità, promuovendo uno sviluppo sostenibile e duraturo.

BF genera valore locale

BF genera anche valore locale. Un esempio è la produzione sementiera. L'agricoltura italiana, attraverso la rete di BF, può esportare prodotti alimentari e costruire relazioni tecniche e di esperienze nel campo agricolo tramite scambi di professionalità e manodopera specializzata.

Non esiste il problema della concorrenza delle produzioni: basti pensare che nel 2023 abbiamo importato cereali per l'equivalente di 4 milioni di ettari. Anche se ci fosse concorrenza, la produzione dei 36 mila ettari algerini non avrebbe alcun impatto significativo. Inoltre BF genera valore locale investendo nella formazione delle classi dirigenti locali.