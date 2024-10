Gruppo Energy completa la fornitura di un sistema di accumulo in Belgio

Ascolta ora 00:00 00:00

Gruppo Energy ha completato la fornitura del sistema di accumulo di grande taglia chiamato zeroCO2 XL (potenza di 375 kW e una capacità di 980 kWh) che è stato installato in una modernissima concessionaria Bmw, la G&A Motors MV, in Belgio. L'azienda padovana, quotata in Borsa e produttrice di tutta la tecnologia hardware e software dei sistemi BESS (Battery Energy Storage System) e dei servizi connessi, come il controllo cloud e il supporto ingegneristico, ha realizzato l’impianto che è stato connesso al cloud di Energy Spa, completando così un aggregato di diversi sistemi di accumulo di taglia Commerciale&Industriale (C&I) che vengono utilizzati per il trading di energia e servizi di bilanciamento della rete.

Come singoli BESS o come aggregato essi agiscono guidati da un modello predittivo che utilizza dati storici e dati in tempo reale relativi sia alla congestione della rete elettrica sia all’andamento del mercato elettrico, massimizzando il profitto dell’utente. Combinando il trading di energia e i servizi di bilanciamento i traders belgi propongono alle Imprese dei Business Plan che prevedono di rientrare dell’investimento del BESS “intelligente” in tre anni. Il pilotaggio avanzato dei BESS avviene grazie al sistema operativo di gestione dell’energia sviluppato interamente da Energy attraverso la propria controllata EnergyInCloud.

Tutti i BESS di Energy operano attraverso la piattaforma cloud proprietaria e lavorano su server localizzati all’interno dell’Unione Europea. Inoltre, la produzione interna dei BESS di taglia XL per applicazioni C&I e Utility-scale garantisce che ogni componente elettronico in grado di comunicare con l’esterno sia sotto il pieno controllo di Energy, a garanzia della massima sicurezza del dato. Una attenzione che i Clienti del gruppo Energy dei paesi del Nord Europa – soprattutto area Benelux, paesi scandinavi e baltici – richiedono, per poter contare su sistemi che rientrano nella filiera europea del prodotto e dove la cura verso la sicurezza nella gestione dei dati è massima.

L’Europa e l’Italia hanno infatti fissato target ambiziosi per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile (FER) e l’elettrificazione degli usi finali. Tuttavia, le filiere necessarie per le tecnologie chiave di decarbonizzazione sono fortemente concentrate al di fuori del continente europeo, principalmente in Cina (in media per il 65% del totale). Questo rappresenta, per l’Italia e l’Europa, sia un rischio di dipendenza da tecnologie energetiche importate sia un’opportunità per sviluppare a livello locale filiere strategiche e coglierne i benefici socio-economici correlati. Per limitare la dipendenza dai paesi asiatici, si sta sviluppando una filiera europea anche per la gestione dei dati all’interno dell’Europa. In questo contesto Energy, con la sua controllata EnergyInCloud operante in EU e con server localizzati in Europa, è già posizionata per offrire funzionalità e sistemi hardware e software integrati alla rete, completamente sicuri.

Davide Tinazzi, AD del Gruppo Energy, afferma: “Le multi funzionalità avanzate e l’attenzione alla sicurezza dei dati può premiare la filiera produttiva made in Europe di sistemi di accumulo.

In Italia si inizia ora a parlare di BESS ‘stand-alone’ (senza un impianto fotovoltaico connesso) per il trading veloce e i servizi di rete; il gruppo Energy è già pronto a fornire funzionalità e sistemi provati e affidabili per raggiungere gli obiettivi preposti”.