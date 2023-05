I pionieri della finanza digitale. Facile e innovativo è il loro motto

L’opportunità di rendere la finanza a portata di tutti. Il mondo dei mercati finanziari spesso risulta molto complesso e così anche la gestione dei propri investimenti. Per questa ragione, si è pensato di progettare una piattaforma che rispondesse alle esigenze di chi avesse la necessità di utilizzare determinati strumenti che riguardassero anche la moneta digitale, tra cui, quello delle criptovalute. Così Bitpanda ha costruito il proprio business basato sull’organizzazione degli asset digitali e fornire uno strumento utile ed efficiente per tutti.

Tra i pionieri del mercato finanziario digitale

Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer sono i fondatori della piattaforma Bitpanda. L’idea nasce da un incontro nel 2014 dove ebbero la possibilità di discutere dei problemi degli investitori europei legati all’acquisto di criptovalute tramite un processo sicuro, semplice e trasparente. “ Abbiamo fatto molta strada dal nostro primo incontro. Oggi siamo una delle piattaforme di trading più grandi d'Europa, siamo diventati il primo unicorno austriaco nel 2021, abbiamo più di 4 milioni di clienti al dettaglio, abbiamo annunciato diverse partnership con alcune delle principali banche tradizionali e fintech europee attraverso Bitpanda Technology Solutions, disponiamo di uffici in tutta Europa e impieghiamo più di 700 persone ", ha dichiarato Eric Demuth, CEO e co-founder di Bitpanda che nacque nel 2014 a Vienna, in Austria.

I numeri che certificano il successo

Tutto ciò che Bitpanda ha costruito e lanciato ha sempre avuto come focus centrale quello di rendere più facile per le persone prendere il controllo delle proprie finanze. A oggi Bitpanda offre quasi 3.000 asset diversi, ha lanciato un'attività B2B (Bitpanda Technology Solutions) che consente alle banche e alle fintech di utilizzare l'infrastruttura di trading per offrire la soluzione home made in forma white label, e può contare su una vasta gamma di prodotti che comprende lo staking, i piani di risparmio e molto altro ancora.

L’innovazione che volge lo sguardo all’AI

La nuova divisione di Bitpanda, Bitpanda.ai, si concentrerà sulla creazione e la fornitura di molteplici prodotti all'avanguardia basati sull'intelligenza artificiale e funzioni di investimento. La nuova gamma di prodotti di Bitpanda include: idee di investimento personalizzate, strategie di portafoglio automatizzate, analisi di mercato in tempo reale e un'esperienza completamente personalizzata. Il “wealth coach” guidato dall’AI sarà uno strumento dell'ecosistema Bitpanda che utilizza le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale e automazione per rivoluzionare il percorso di investimento per gli utenti. Demuth afferma: "La prossima ondata di innovazione per noi sarà guidata dall'intelligenza artificiale. Abbiamo recentemente annunciato che stiamo investendo 10 milioni di dollari in una nuova divisione che si dedicherà allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi basati sull'IA. Il nostro obiettivo principale è quello di mettere un wealth manager nelle tasche di tutti.”