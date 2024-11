Impresa e finanza al tempo dell'AI: governa l'uomo o l'algoritmo? | Segui la Diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Cosa accadrebbe se l'intelligenza artificiale iniziasse a gestire la finanza al posto dell'uomo? E se gli algoritmi si mettessero a fare impresa? Lo scenario di un futuro in mano alle macchine non è poi così fantascientico e di per sé le opportunità date dalla tecnologia non sono un male. Anzi, l'innovazione può e deve diventare un fattore di propulsione per lo sviluppo. A patto però che questa accelerazione tenga anche conto dei pericoli connessi a un mondo in cui l'uomo rischia di perdere la propria centralità.

Dal palco dell'evento organizzato a Torino da Il Giornale, il giornalistaintervista sull'argomento(Ceo Binance Italy),(General Manager & Chief Financial Officer Telepass) e(Head of Innovation Sisal).

(in aggiornamento)