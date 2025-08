Fiven punta sull'intelligenza artificiale e prepara l'espansione all'estero

Fiven, AI Driven Company italiana con sedi a Napoli, Milano e Roma, specializzata in servizi di consulenza e soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale per la digital transformation, ha ceduto Allos a DGS S.p.A., uno dei principali system integrator del mercato ICT nazionale. Una decisione che conferma la strategia del gruppo: concentrare risorse e competenze sull’AI come principale motore di crescita.

Entrata a far parte di Fiven nel 2022, Allos ha chiuso il 2024 con circa 15 milioni di euro di fatturato e conta oltre 120 consulenti, posizionandosi tra i player di riferimento nell’adozione di soluzioni cloud e nella gestione del cambiamento. Con questa operazione, Fiven prosegue il percorso di razionalizzazione del proprio portafoglio per accelerare il piano industriale interamente orientato sull’Intelligenza Artificiale.

Negli ultimi tre anni, Fiven ha investito più di 6 milioni di euro in ricerca, sviluppo e acquisizione di competenze specialistiche, dando vita a progetti proprietari come Duolly, una piattaforma AI-based pensata per ottimizzare la customer experience e recentemente lanciata sul mercato. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’AI in una leva per la competitività delle imprese italiane.

L’evoluzione irreversibile del settore

“Il settore sta vivendo un’evoluzione profonda e irreversibile”, afferma Valerio D’Angelo, Co-CEO di Fiven. “Concentrarci sull’AI significa rispondere a una domanda crescente di soluzioni basate su AI generativa e simbolica, come Duolly, indispensabili per aumentare la competitività del nostro sistema produttivo. Vogliamo guidare questa transizione, portando alle aziende private e pubbliche tecnologie che generano efficienza, valore e vantaggio”.

Dal punto di vista economico-finanziario, la cessione consentirà a Fiven di liberare risorse da reinvestire nella crescita organica e nell’innovazione tecnologica. “L’operazione ci permette di rafforzare la solidità patrimoniale e, al tempo stesso, di incrementare la capacità di investimento su un business ad altissimo potenziale come l’Intelligenza Artificiale”, commenta Diego D’Angelo, Co-CEO di Fiven. “Il nostro obiettivo è continuare a sostenere un percorso di sviluppo sostenibile, mantenendo indicatori economici solidi e una marginalità in linea con i migliori standard del settore”.

Diego D'Angelo, Co-Ceo di Fiven

Advisor e trend di mercato

L’operazione è stata seguita da Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners come advisor legali di Fiven, con gli avvocati Alessandro Vespa e Stefania Rossini, e da Vitale&Co. S.p.A. per la consulenza finanziaria, con Francesco Fornarelli e Alfredo Iervolino. Ha collaborato anche l’avvocato Raffaele Castaldo di Carmini Avvocati Associati.

La scelta di Fiven conferma un trend che sta ridisegnando il

panorama della consulenza IT: focus sulle aree a maggiore crescita, integrazione con tecnologie emergenti e valorizzazione del know-how specialistico per rispondere alle esigenze di trasformazione digitale delle imprese.