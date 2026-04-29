“Josè Prima”, arriva la campagna Special One

Josè Mourinho è tornato a Milano, ma questa volta non è per sedersi su una panchina di una squadra di calcio. Di quello italiano, di Inter e di Roma ne ha parlato nell’intervista rilasciata al nostro quotidiano, ma in reatà lo scopo del viaggio era il lancio della campagna di cui è protagonista per Prima Assicurazione. Come dire: per un’azienda con quel nome ci vuole un Numero Uno. Ed in effetti: gli spot multipiattaforma puntano a rafforzare in modo deciso il core business di mettere il cliente al centro, sempre e comunque. Tanto che, appunto, per tornare ad essere lo Special One è costretto a diventare un di loro.

“Tu, Prima” è il titolo del progetto creativo costruito su questo paradosso, in un progetto concepito da TBWA Italia e caratterizzata da un linguaggio cinematografico e da una forte componente ironica. Come detto nei diversi soggetti – declinati per TV, radio e digitale – Mourinho si confronta con una realtà per lui inedita: per Prima Assicurazioni, ogni cliente viene prima di tutto, anche di lui. Abituato a essere sempre al centro della scena, il tecnico portoghese si ritrova così a fare i conti con un sistema che mette “Luca prima”, “Lucia prima”, chiunque prima di José. Un meccanismo narrativo semplice ma efficace, che culmina con la sua “resa”: solo diventando cliente Prima può tornare, simbolicamente, al primo posto. Ovvero, “Josè Prima”.

Fabia Bernacchi, Chief Communication and Brand Officer, ha sottolineato il messaggio diretto e universale, capace di rafforzare il legame con il pubblico e di rendere il brand ancora più riconoscibile su tutti i canali. Per questo la scelta di Mourinho che, con il suo carisma e la sua autoironia, amplifica ulteriormente l’impatto della campagna. Spiegando anche, durante la presentazione, di arrabbiarsi molto quando si accorge che in un ristorante lo facciano passare davanti agli altri solo perché è un allenatore famoso. In pratica: il gioco narrativo vuole smontare la sua immagine pubblica con intelligenza, rendendo il messaggio ancora più riconoscibile.

Il lancio della campagna arriva in un momento particolarmente positivo per Prima Assicurazioni. Nel 2025 l’azienda ha registrato una crescita significativa, con premi in aumento del 39% oltre 1,8 miliardi di euro e una base di oltre 5 milioni di clienti attivi. Un risultato che consolida una quota del 12% nel mercato motor italiano e che si accompagna a un rafforzamento internazionale, anche grazie all’ingresso nel Gruppo AXA. Alla base di questa crescita c’è una strategia omnicanale che integra efficacemente digitale e presenza fisica, con oltre 1.600 agenzie sul territorio. Un modello che unisce competitività di prezzo, innovazione tecnologica e un’esperienza cliente sempre più semplice e veloce.Per il CEO George Ottathycal, la collaborazione con Mourinho rappresenta una sintesi perfetta del posizionamento dell’azienda: “Essere speciali nel settore assicurativo significa offrire un servizio eccellente, accessibile e competitivo. Un obiettivo che, a dieci anni dall’ingresso sul mercato, si traduce oggi in risultati concreti e in una base clienti in costante espansione”.

“Tu, Prima” sarà on air dal 4 maggio con una pianificazione che coinvolgerà TV, radio e piattaforme digitali.

L’ecosistema della campagna prevede diversi formati video, contenuti audio e materiali social, progettati per garantire coerenza e massima efficacia su tutti i touchpoint, confermando ancora una volta l’approccio innovativo di Prima Assicurazioni anche sul fronte della comunicazione.