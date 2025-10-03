L’autunno a De Montel - Terme Milano si apre con un fitto calendario di eventi e si inserisce nell’agenda milanese, a partire dalla Milano Wine Week

Milano, 3 ottobre 2025 – L’autunno a De Montel - Terme Milano si apre con un fitto calendario di eventi.

Ottobre, infatti si presenta un mese ricco di novità per il parco termale urbano, che vanno dai trattamenti e le experience agli eventi a tema, dalle cerimonie di benessere alle attività di fitness, cui si aggiungono il rito dell’aperitivo e le cene gourmet: tanti gli appuntamenti imperdibili.

In occasione della Milano Wine Week in programma dal 4 al 12 ottobre, grande attenzione sarà dedicata ai trattamenti al vinacciolo, una proposta inedita che celebra le proprietà benefiche dei semi dell’uva. Due le proposte:

Lo scrub ai vinaccioli - un trattamento esfoliante per il corpo, noto per le sue virtù antiossidanti, che aiuta a rimuovere le cellule morte, rendendo la pelle più liscia e luminosa. I vinaccioli, ricchi di polifenoli, contribuiscono a contrastare l'invecchiamento cutaneo, migliorando l'elasticità della pelle e stimolando la microcircolazione. Questo trattamento, della durata totale di 20 minuti, unisce l'azione dello scrub con le tecnologie innovative della Tempesta di Saturno, una doccia emozionale con getti d'acqua a temperature e pressioni variabili. Il trattamento ai vinaccioli, ispirato alle straordinarie proprietà dell’uva, richiama idealmente lo spirito della Wine Week, trasformando l’esperienza del vino in un rituale di benessere.

Un altro rituale di bellezza per il corpo a base di pepite di vinacciolo è Idravitis autentico tesoro naturale dell’uva. Questo trattamento completo della durata di 80 minuti prevede un dolce scrub seguito da un massaggio corpo per restituire lucentezza e idratazione, attraverso inalazioni aromatiche.

Dal 7 ottobre l’offerta gourmet si arricchisce del nuovo menù autunnale, con una selezione per regalare agli ospiti un’esperienza autentica e armoniosa in linea con la stagione.

Si conferma poi l’appuntamento quotidiano con l’aperitivo, un momento caldo e avvolgente attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle 18 alla chiusura del centro. Protagonista un ricco menù a buffet ispirato alla stagionalità.

Tutti i giovedì, inoltre, fino dicembre dalle 18:00 alle 22:00, presso la corte interna, gli ospiti potranno degustare l’aperitivo con l’accompagnamento di un dj set. L’esperienza è un gioco di contrasti perfetti: il comfort dell’accappatoio e l’eleganza del calice, la rilassatezza del parco termale che si fonde con la vivacità dell’aperitivo, l’intimità della luce che cala e l’energia della musica che cresce, in un equilibrio raro, che rallenta lo scorrere del tempo.

Tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica a partire dalle ore 15:00, da ottobre e per tutto il periodo delle festività, verrà allestito “The Crepes Bar”: un angolo dolce e salato per una gustosa pausa.

Tornano poi gli appuntamenti con il Water Pilates, in collaborazione con Studio Svetle, ricominciano i corsi che uniscono i benefici del pilates alla resistenza dell’acqua, per un allenamento dolce ma efficace; migliorano la postura, la respirazione e il tono muscolare senza stressare le articolazioni. I movimenti lenti e controllati favoriscono equilibrio e consapevolezza corporea. Momento ideale per chi cerca benessere, forza e rilassamento in un ambiente protetto e avvolgente come l’acqua.

Dal 10 Ottobre, ogni venerdì, dalle 19.00 in poi, verrà proposta la serata piemontese: gli ospiti potranno infatti godere un momento di puro relax e gusto nella splendida cornice di De Montel, con una cena placée di quattro portate pensata per deliziare i sensi.

Venerdì 31 ottobre, andrà in scena una serata unica in cui le atmosfere gotiche si fondono con i versi immortali di Dante Alighieri: Dante’s Inferno Night and Dinner, un’esperienza immersiva in cui arte e suspense si intrecciano nello scenario suggestivo di De Montel Terme Milano.

Lo spettacolo prende vita attraverso una sequenza di quadri ispirati ai principali Canti della Divina Commedia, ripetuti nell’arco della serata. Un percorso lungo un itinerario scenografico, in cui gli ospiti saranno guidati da Dante e Virgilio. La voce soave di Beatrice, cantante solista, che accompagnerà musicalmente alcuni momenti.

L’evento prevede ingresso esclusivo con kit benessere incluso, dalle 19:00 alle 24:30, accompagnato da un ricco aperitivo a buffet, dj set e spettacolo di intrattenimento a cura della compagnia internazionale Elementz.

In autunno continuano, per gli ospiti di De Montel, i rituali e le cerimonie di benessere, tra cui:

Aufguss: Cerimonia di purificazione realizzata da esperti Aufgussmeister. Il benefico effetto che la sauna genera, in termini di depurazione dell’organismo, purificazione della pelle, smaltimento di acido lattico e rilassamento della muscolatura, viene amplificato dalle molteplici proprietà degli oli essenziali, favorendo l’eliminazione dello stress, il benessere generale e il sonno. La cerimonia di Aufguss potenzia i benefici che provengono dal caldo grazie a gettate di calore, generate dalla sapiente unione di ghiaccio e oli essenziali, che vengono veicolate agli ospiti con appositi teli dagli esperti cerimonieri. Le alte temperature raggiunte dall’organismo favoriscono la vasodilatazione e la circolazione e rinforzano il sistema immunitario.

Sound bath: Un bagno sonoro che dissolve le tensioni e porta il corpo in uno stato di quiete profonda. Le vibrazioni delle campane tibetane e il suono avvolgente del gong accompagnano il respiro in un viaggio di rilassamento assoluto. L’energia del suono si diffonde nello spazio, sciogliendo ogni rigidità e aprendo la mente a una nuova percezione di sé. Un’esperienza che rigenera dall’interno, lasciando una sensazione di leggerezza e armonia.

Silent meditation: Un rituale di respirazione e rilassamento che guiderà gli ospiti in uno stato di profondo benessere psico fisico.

Saturnia thermal experience: Il viso si distende sotto il tocco leggero della crema idratante della linea skincare Active Beauty di Terme di Saturnia Beauty&Health, applicata con movimenti circolari per favorire l’idratazione profonda. L’esperienza si completa con una maschera Napkin imbevuta nell’acqua termale, per un effetto distensivo che illumina la pelle e dona un senso di benessere profondo.

Nature experience: Un’esperienza che unisce la forza del calore secco all’energia vitale degli elementi naturali.

Il profumo dei rami di betulla, eucalipto, la freschezza delle sfere di ghiaccio, il vapore che avvolge e purifica: tutto si fonde in un rituale vigoroso e rigenerante che sfrutta il contrasto benefico tra caldo e freddo. Ogni respiro è un incontro con l’essenza della natura, un momento di intensa vitalità che risveglia i sensi e riequilibra il corpo.