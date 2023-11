L'addio, il "tradimento" e poi il ritorno: cosa c'è dietro la scelta di Sam Altman, padre di ChatGpt

Sam Altman, il visionario co-fondatore di ChatGpt passato a Microsoft dopo essere stato allontanato da OpenAI, tornerà a dirigere l'azienda. Lo ha annunciato OpenAI in un breve comunicato rilanciato su X. " Abbiamo raggiunto un primo accordo per il ritorno di Sam Altman in OpenAI come Ceo con un nuovo consiglio di amministrazione, composto da Bret Taylor (presidente), Larry Summers e Adam D'Angelo. Stiamo collaborando per definire i dettagli. Grazie mille per la vostra pazienza ", riporta il messaggio.

Il ritorno di Altman era nell'aria già da qualche giorno, nonostante l'imprenditore 38enne fosse stato raggiunto e poi assunto da Microsoft per dirigere il team di intelligenza artificiale. Il rientro alla casa madre arriva dopo un turbolento weekend in cui, a quanto pare, l'ormai decaduto Cda ha tentato di estromettere il padre di ChatGpt prima licenziandolo e poi nominando Ceo ad interim Emmett Shear.

La nuova leadership non è riuscita a resistere alle centinaia di dipendenti contrari alle ultime mosse, circa il 95% dell'organico aziendale, i quali avevano firmato una lettera indirizzata al consiglio di amministrazione minacciando di andarsene qualora il board non si fosse dimesso. Una sincera prova di fedeltà nei confronti di Altman, che non aveva mai smesso di sognare il ritorno. Ora l'ennesima svolta, che dovrebbe chiudere uno dei più caotici periodi della società tecnologica americana.

Già ieri sera Bloomberg aveva anticipato la notizia di una trattativa in corso per il reintegro dell'ex numero uno del laboratorio di intelligenza artificiale. I contatti tra le parti erano ripresi nelle scorse ore dopo il fallimento da parte di OpenAI di fondersi con la rivale Anthropic, promettendo perfino la posizione di amministratore delegato a Dario Amodei, ex OpenAI e attuale Ceo di Anthropic.

" Amo openai e tutto ciò che ho fatto negli ultimi giorni è stato al servizio di questo team e della sua missione ", ha commentato Sam Altman su X. " Quando ho deciso – ha aggiunto – di unirmi a msft (Microsoft, ndr) la sera di domenica, era chiaro che quella fosse la strada migliore per me e per il team. Con il nuovo consiglio di amministrazione e il sostegno di w satya, non vedo l'ora di tornare a OpenAI e di costruire la nostra forte partnership con msft ".