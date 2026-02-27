L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (Imola): presentato il calendario eventi 2026

È stato presentato questa mattina a Bologna il calendario eventi 2026 dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, una stagione che consolida il circuito tra i punti di riferimento del motorsport internazionale e ne rafforza il ruolo strategico nel sistema della Motor Valley.

Il programma unisce grandi competizioni mondiali, appuntamenti europei e principali campionati nazionali, insieme a eventi storici, iniziative dedicate ai brand automotive e manifestazioni capaci di coinvolgere pubblici differenti. Tra i momenti centrali figurano il terzo anno del FIA World Endurance Championship con la 6 Hours of Imola (17-19 aprile) e la tappa della European Le Mans Series (3-5 luglio), accanto all’ACI Racing Weekend (24-26 aprile) e al Campionato Italiano Velocità (5-7 giugno). Accanto alla dimensione competitiva, il calendario valorizza la storia del motorsport, rafforza il legame con i grandi marchi della Motor Valley e amplia il perimetro verso sostenibilità, inclusione e innovazione con iniziative come WOW Women Motor, Imola Green e il progetto PitLab. Il circuito si conferma inoltre spazio aperto alla città, con eventi culturali, manifestazioni non motoristiche e 58 giornate di apertura al pubblico che permetteranno di vivere il tracciato durante tutto l’anno. Il percorso intrapreso è quello di un impianto sempre più polifunzionale, capace di tenere insieme grandi competizioni internazionali, campionati nazionali, eventi storici, manifestazioni inclusive e appuntamenti aperti alla comunità.

Non soltanto un calendario ricco, ma l’espressione di una strategia che ha portato Imola stabilmente al centro del motorsport, rafforzando il legame tra circuito e territorio. A confermare la solidità di questo impianto strategico sono i dati 2025: secondo il Censis il sistema degli eventi ha generato un milione di presenze complessive tra Autodromo e ambito cittadino, 758.700 se considerate al netto del Gran Premio. Un volume significativo, distribuito lungo l’intero arco dell’anno e non concentrato su un singolo appuntamento, che dimostra la capacità dell’Autodromo di attivare valore economico stabile e diffuso. Il confronto con il 2019 evidenzia inoltre una crescita delle presenze e un aumento della permanenza media, segnale di una maggiore capacità di trattenere visitatori e trasformare l’evento in sviluppo concreto per il territorio. Anche in una fase di cambiamento, con la cessazione del Gran Premio dal 2026, la traiettoria di crescita non si interrompe.

Il calendario articolato, l’infrastruttura riconosciuta a livello internazionale e la solidità organizzativa confermano che il modello Imola funziona: l’Autodromo non è solo un impianto sportivo, ma una leva concreta di sviluppo economico, attrattività turistica e posizionamento del Made in Italy automotive nel panorama globale. Un ruolo riconosciuto anche a livello istituzionale. “Il calendario 2026 dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola conferma il valore strategico per tutta l’EmiliaRomagna di una realtà simbolo della nostra Motor Valley”, sottolinea Roberta Frisoni, Assessore al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna.

Il Sindaco di Imola Marco Panieri ribadisce la portata strutturale di questo percorso: “L’Autodromo è oggi un’infrastruttura strategica che genera valore economico, occupazione, indotto e opportunità per il territorio durante tutto l’anno.

Ora si apre una nuova fase: avviamo un percorso importante di cantieri, ampliamento e modernizzazione dell’impianto, per renderlo ancora più competitivo, sicuro e adeguato alle sfide future. L’obiettivo è chiaro: consolidare Imola come punto di riferimento internazionale, investendo in qualità, sostenibilità e sviluppo, con una visione di lungo periodo a beneficio della città e dell’intero territorio”.