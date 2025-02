Leonardo batte tutte le stime: +11% di ricavi

Ascolta ora 00:00 00:00



Leonardo batte le stime degli analisti e chiude i conti preliminari del 2024 con 17,8 miliardi di ricavi (+11%) e quasi 21 miliardi di ordini in crescita del 16,8% rispetto al 2023. Il portafoglio commesse supera così i 44 miliardi, pari a due anni e mezzo di produzione assicurata. Il flusso di cassa, pari a 826 milioni, è in crescita del 30,1% rispetto ai 635 milioni del 2023 (652 nel dato proforma) e in linea con le attese. L’indebitamento netto di gruppo, pari a 1,795 miliardi, risulta in miglioramento rispetto ai 2,323 miliardi al 31 dicembre 2023. L’aggiornamento del piano industriale di Leonardo, si legge nella nota sui risultati preliminari, sarà presentato l’11 marzo insieme al consuntivo 2024 (con il quale saranno resi noti i dati dell’utile operativo, dell’utile netto e del dividendo).

Nel corso della presentazione dei risultati, l’amministratore delegato, Roberto Cingolani, ha sottolineato che il gruppo "ha identificato un potenziale coinvestitore" per dare vita al riassetto delle attività di produzione di Aerostrutture con cui sono "in corso trattative serrate" (si tratta della divisione colpita dalle difficoltà del primo committente Boeing). Il manager ha poi commentato la situazione geopolitica sottolineando che “l’Europa deve aumentare la spesa nella difesa, molto probabilmente raggiungendo o superando il 2%. L'Italia sicuramente incrementerà questa voce, anche perché ora la Ue sembra aver accettato l'idea che gli investimenti nella difesa non saranno inclusi nel Patto di stabilità. Ci sarà molta più libertà di investire nella difesa, non solo in Italia ma nell’intera Europa, e si possono immaginare grandi investimenti in diversi Paesi europei".

Intanto, nelle prossime settimane sarà definita la joint venture tra Leonardo e il gruppo turco Baykar nei droni. Nel corso del 2024 Leonardo ha consegnato 191 nuovi elicotteri e l’unità ha superato per la prima volta i 5 miliardi di fatturato.

In crescita anche i risultati della divisione elettronica per la difesa e sicurezza: gli ordini sono cresciuti del 13,7% grazie alla domanda da parte di clienti europei e americani, e grazie anche all’apporto del consorzio dei missili Mbda.